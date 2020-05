Maxi Rodríguez reveló que Riquelme lo llamó para llevarlo a Boca

"Creo que todos los jugadores en algún momento desean de pasar por River o Boca. Y sinceramente eso a mí no me pasó. ¿Hubiese sido lindo? Sí, capaz hubiese sido lindo. Hubiese sido hermoso jugar en La Bombonera, jugar en el Monumental, pero a mí lo que más me llena el alma es salir a la cancha de Newell's", expresó en una entrevista con Fox Sports, Maximiliano Rodríguez, capitán de Newell's, respondiendo sobre su amor único a la Lepra, por el cual no jugó en ningún otro club del fútbol argentino.

Sin embrago, el mediocampista reveló que Boca lo quiso hace varios años, cuando recibió una llamada muy particular.

"Sí, con Román hablé, con Carlos Bianchi también hemos hablado en ese tiempo. Román me dijo: 'Sé la respuesta, pero te tengo que hablar', reveló "La Fiera", en alusión a la última etapa de Carlos Bianchi en el club, donde tuvo a Juan Román Riquelme como líder.

Precisamente, en 2013 y 2014, donde el Virrey disputó más de 70 partidos en el club donde más alcanzó la gloria a nivel entrenador.