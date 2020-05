La vida del cordobés Juan Ignacio Maggi llega a Netflix

La historia del cordobés Jean Maggi se hizo documental.

La película se llama “El tiempo infinito” y dura 47 minutos y es producida por Juan José Campanella.

Será estrenada el 17 de mayo en Netflix.

“En un viaje a Miami con cuatro chicos de la fundación que habíamos ido a correr la maratón, fuimos a un festival de contenidos, estuve reunido con tres productoras que se habían interesado. En ese momento hacía poco había publicado el libro “La aventura de romper límites. Cuando volví le conté a Carlos Marcó, autor del libro, que me gustaría que un director calificado vea mi historia, él me consiguió el teléfono de Campanella, le mandé un whatsApp y me contestó ahí nomás, empezamos una muy buena relación que terminó en el documental”, narró el cordobés en una reciente entrevista al diario Perfil Córdoba contando sobre el origen de esta producción.

Juan Maggi preside la fundación Jean Maggi, que es una organización privada sin fines de lucro creada para contribuir y aportar ayuda a los niños con discapacidad a través del deporte.



El documental, más allá de la historia, tiene un fin solidario que forma parte de la Fundación Jean Maggi.

“Tenemos pensado para el estreno entregar cien bicicletas. Cuando apareció la pandemia y todo esto, parecía imposible pero a pesar de la situación que estamos viviendo las empresas nos siguen apoyando igual, y los fondos para entregar las bicicletas ya las tenemos. Y ya están los cien jóvenes asignados que recibirán su bicicleta”, narró.