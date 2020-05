Luis Fabián Artime fue entrevistado en el canal pago TNT Sport y habló de diversos temas. Su candidatura como presidente de Belgrano fue uno de los tópicos que abordó el "Luifa"

“Soy candidato a presidente de Belgrano porque creo que necesita recuperar su identidad. Y crecer en tres pilares: lo deportivo, lo social y lo económico. El fútbol va a cambiar y tenemos que prepararnos para lo que viene”, afirmó Artime, al tiempo que agregó: “Después de esta situación, hubo quince mil personas que renovaron su cuota social. Belgrano es un diamante en bruto al que hay que pulir para que sea el club más importante del interior del país”.



Además reiteró: “Quiero belgranizar Córdoba. Volver a armar escuelitas barriales por toda la provincia, para sacarlos de la calle y hacerlos de Belgrano. Que sientan orgullo de ser de Belgrano o de Talleres, de Instituto, de Racing o de Las Palmas. No que un chiquito se identifique con River, Boca o Independiente”.

En la entrevista con el medio porteño, Artime también se refirió a su carrera como futbolista y contó: “Cuando jugaba en Ferro, (Carlos Timoteo) Griguol nos llevó un sexólogo en el año 82. Hoy es difícil hablar de eso hasta en la mesa familiar, pero él era un adelantado, un maestro. Les decía a los jugadores que se tenían que comprar un departamento cuando todos querían comprar un auto. Estoy orgulloso de esa gente que me formó”.

Además, narró: “El Viejo (Griguol) era un crack. Yo tenía 19 años y me llevó seis partidos al banco de primera. No me puso ni un segundo, pero él quería que estuviera con los grandes: Márcico, Rocchia, Marchesini, Basigalup, Brandoni. Cuando cumplí 20 me llama y me dice ‘el domingo jugás’. Fue mi mejor partido: ganamos 1 a 0 a Deportivo Español con gol mío. Al otro partido me sacó. Le pregunté con humildad qué había pasado. Y me respondió: ‘Tranquilo, te estoy llevando despacito’. Con alguien así no podías fracasar”.



“Yo fui un 9 del montón, como yo había 20 millones. Fue la generación de Batistuta y de Balbo, los demás éramos del montón. Con el profesionalismo hice la diferencia: nunca falté a un entrenamiento, siempre estuve predispuesto para todo. Eso me permitió estar y mantenerme”, destacó.



Más frases del Luifa: