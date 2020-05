Talleres está atento ante la posible cancelación de la Sudamericana 2021

Conmebol decidió como plan alterno en caso de que no se reanude la actividad en las copas internacionales este año, la suspensión de la próxima edición, sin clasificados.

Talleres no llegaría a cumplir con la opción de disputar la Copa Sudamericana. - Foto: TyC Sports.

Conmebol siempre da muestras de intrigas y otros rumores que no siempre son razonables, pero en este caso, de confirmarse la posibilidad de esta nueva medida, Talleres se vería seriamente perjudicado.

Es que la intención es, si en 2020 no se pueden concluir las competencias en curso de la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana, utilizarán el calendario del año próximo para completarlas. De ese modo, el sistema de clasificación pautado por AFA según la tabla actual quedará en la nada.

A pesar de que en la Conmebol se ajustan a lo anunciado formalmente, es decir, la necesidad de recuperar en septiembre los certámenes y las Eliminatorias, los directivos de competencias evalúan un plan alterno en caso de que las autoridades sanitarias de la región no acuerden al mismo tiempo el regreso a la actividad deportiva. Si no pueden reanudar las copas Libertadores y Sudamericana, correrán los partidos a 2021 y de esta manera el año que viene no habrá nuevas ediciones.

Entonces Talleres no llegaría a cumplir con la opción de disputar la Copa Sudamericana, después de que por tabla general, de acuerdo a la finalización inducida de la Superliga, el elenco de barrio Jardín terminó en el octavo lugar y por ende, con el derecho de clasificar al segundo torneo por excelencia en el continente.

"No existe un tope concreto. Aquí en Paraguay la sociedad comenzó a salir de la cuarentena y en Argentina, por ejemplo, no", comparan desde Luque al ser consultados por Diario Popular de manera telefónica. Sin embargo en la medida que avancen los días, cuando ya no exista margen para completar las fechas pendientes de las zonas de grupos y luego las etapas eliminatorias hasta la final en la Libertadores y las instancias de Sudamericana, automáticamente pasarán los meses del año próximo.

Si esto sucede, descomprimirá el contexto local: los torneos venideros pautados de manera anual entre enero y diciembre de 2021 otorgarán las plazas para las competencias internacionales de 2022, un problema menos para la maraña de definiciones que tendrá la AFA cuando la pelota vuelva a estar en la cancha y no en el escritorio. Y Talleres en principio, se quedaría sin copa Sudamericana.