Isiah Thomas continúa su enfrentamiento con Michael Jordan

"Yo lo respeto mucho como basquetbolista, no tengo nada contra él, pero me enfrente a mejores jugadores que él", expresó Thomas para la cadena CBS.

- 'The Last Dance' ha reavivado la rivalidad entre Jordan y Thomas y ahora es turno de atacar por parte del exbase de los Detroit Pistons.

Isiah Thomas tomó protagonismo en las últimas semanas al aparecer en el documental de Michael Jordan y de los Chicago Bulls, The Last Dance.

El ex basquetbolista, que se considera uno de los enemigos principales de Jordan, ubicó al astro de los Bulls como el cuarto mejor jugador al que enfrentó.

En diálogo con CBS Sports, Thomas colocó en primer lugar a Kareem Abdul-Jabbar y luego a Larry Bird (segundo), a Magic Johnson (tercero), Michael Jordan (cuarto) y Julius Erwing (quinto), algo que desató otra polémica al comparar a todos esos jugadores.

"Cuando pones a Jordan y a su equipo en los 80, ellos no fueron un equipo muy exitoso. No lo fueron. Cuando se habla de Jordan y su equipo dominando, ellos dominaron en los 90. Pero cuando estuvo ante aquellos Lakers (de los 80), esos Pistons o esos Celtics, todos le ganaron. Lo hicieron. Lo que separa a Jordan de todos nosotros es que él fue el primero en conseguir un tricampeonato. Pero no lo hizo ante Magic, Larry o Dr J", lanzó Thomas.