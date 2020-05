Campana contra Jordan: "Para él, era un picado en el patio de su casa"

Héctor Campana cumplía uno de sus sueños. Con la Selección Argentina disputaba el preolímpico buscando el boleto para los Juegos de Barcelona 1992, aunque primero había que sortear al poderoso e inigualable Dream Team, compuesto con las máximas figuras de la NBA.

Fue la gran oportunidad del ayuda base histórico de la Liga Nacional de poder enfrentar al más fuerte de todos, Michael Jordan. El ex jugador de Atenas y ahora presidente de la Agencia Córdoba Deportes contó a La Nueva Mañana detalles de ese partido sin suerte para ellos pero con un gran legado en la historia.

El fin de semana hablé con el Pichi Campana, uno de los héroes de mi adolescencia, para recordar el partido entre el Dream Team de Jordan (Magic, Bird, Pippen, Almirante Robinson...) y la Selección argentina en el preolímpico de 1992. Esta es la historia.https://t.co/3ek839vfh4 — Julián (@julianzocchi) April 28, 2020

"Para nosotros era soñar despiertos, de poder enfrentar a esos monstruos que solo los veíamos por TV. El preolímpico de Portland nos presentó esa posibilidad y la verdad estábamos obnubilados con esas estrellas. Hacíamos el precalentamiento y al darnos vuelta, estaba Jordan, Magic Jonhson, Ewing, Malone, Bird, Barkley, era tremendo", comentó el "Pichi".

"El tema es que no teníamos que hacerlos enojar. Los cubanos se hicieron los guapos, los enojaron y bueno, le ganaron casi por 80 puntos", agrega. "Entonces elegimos ir a ese partido a disfrutarlos, como verlo por TV pero dentro de la cancha, para no gastar energías en vano. Las diferencias eran muy grandes, el partido no mostró oposición pero nos dimos algún gusto", destacó.

Foto: gentileza

"En un momento me tocó marcar a Jordan, era mi marca. Me sacaba una cabeza. Magic igual. La verdad yo pensaba que estaba disputando el partido de mi vida, con esfuerzo máximo y Jordan estaba jugando como si fuera un picado en el patio de su casa", describió.

Con relación al juego con derrota, sacó otras conclusiones: "Hicimos un juego inteligente, no los hicimos enojar, de hecho en una parte se relajaron y pudimos mostrar nuestro repertorio. Conseguí anotar, Espil metió un doble mágico, el "Mili" (Villar) metió como 17 puntos, al final nos dimos un lindo gusto".

Con relación a la serie "The last dance", sobre Jordan y Chicago Bulls, Campana remarcó que lo llenó de nostalgia. "Nos tocó jugar contra el mejor equipo de la historia y algo hicimos. Eran mitos vivientes y los tuvimos frente a frente en una cancha de básquet. No me olvido más. Jordan fue un caballero. Te ataca y te mata, defiende como un monstruo, por algo fue el mejor de todos".

