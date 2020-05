Carta abierta y presentación ante la CIDH por la situación en la Villa 31

El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas firmaron junto a figuras del deporte y la cultura una carta abierta para denunciar "la gravedad de la violación a los derechos humanos más esenciales" que viven los vecinos de la Villa 31, que llevan nueve días sin servicio de agua y sin respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, en el lugar se registraron el 60% de los casos de covid-19 de los barrios populares porteños y este sábado se confirmó la primera víctima fatal.

La carta fue publicada por la organización La Poderosa y respaldada por un centenar de personalidades, organismos de derechos humanos, sociales y sindicales, que también acompañarán una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Anteayer, una vecina del sector Bajo Autopista murió de coronavirus. Pero no sólo de coronavirus. Tenía 84 años, mantenía una salud estable y habitaba una enorme comunidad empobrecida, enclavada en la ciudad más rica de la Argentina. Murió por el abandono y la desidia que padecen silenciosamente 350 mil seres humanos hacinados en las peores condiciones de hábitat. No puede ser en democracia. No puede ser en silencio. No puede ser", remarca el texto.

Entre los firmantes se encuentran los cordobeses Piñón Fijo, Juan Cruz Komar, Pomu Sánchez y Camila Sosa Villada, junto a personalidades como Ricardo Bochini, Diego Capusotto, Juan Minujín, Norman Briski, Rita Segato, Adrián Paenza, Wos, Hernán Mala Fama, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Facundo Sava y Sebastián Wainraich, entre otros.

También lleva la firma de instituciones como el Cispren, Sipreba, CTERA, CELS y Actrices Argentinas.

"¿Cómo puede ser que AySA no detallara públicamente el problema técnico específico o que (Malena) Galmarini no aclarara en toda la semana por qué no le correspondía atender el tendido interno? ¿Cómo puede ser que Rodríguez Larreta pretenda licuar su condición de titular, delegando el derecho constitucional al agua ?", señala el texto.

Asimismo, la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos, que tiene a cargo Galmarini, emitió un comunicado afirmando que sigue asistiendo a los vecinos del barrio 31 con el envío de camiones cisternas, ante la disminución de la presión de agua corriente en esa zona del barrio porteño de Retiro.

"AySA continúa trabajando y asistiendo a los vecinos del Barrio 31 mientras el inconveniente no pueda ser resuelto por el Gobierno de la Ciudad", agregó.

