"Que quitar los descensos no sea una flexibilización laboral encubierta"

El defensor y capitán de Talleres Juan Cruz Komar se mostró en consonancia con el pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados con su posición contraria a la anulación de los descensos, y dejó entrever la posibilidad de una "flexibilización laboral" por parte de los clubes en medio de la cuarentena por riesgo de coronavirus

"Estamos de acuerdo con Sergio Marchi (Secretario del gremio), quitar el descenso significará una gran precarización del fútbol, una especie de flexibilización laboral encubierta y los jugadores seremos los más perjudicados", arrancó diciendo, en Radio Impacto.

Juan Cruz Komar y la posibilidad "concreta" de un paro de futbolistas https://t.co/VCgX0Cvj1s — Vía Carlos Paz (@ViaCarlosPaz) May 1, 2020

"Los clubes mantenían deudas con muchos futbolistas incluso antes de del 15 de marzo cuando empezó la pandemia, de ese tema también hay que ocuparse. Esperemos que este tema del coronavirus no les dé una nueva excusa para no cumplir con cuentas y presupuestos que no pueden pagar", agregó Komar.

"No hay justificación para no cumplir ni saldar las obligaciones anteriores y además no hemos tenido respuestas ni solución con muchos jugadores que se quedarán sin trabajo después del 30 de junio. Son trabajadores, no tendrán salarios ni obra social", añadió.

A su vez, no descartó que haya un "paro de futbolistas" si la situación se agrava.