San Franciso: pedirán jury contra jueza que liberó a preso que abusó de su hija

Un fallo de una jueza de la localidad de San Francisco, por el que se excarceló a un condenado por abuso sexual contra su hija, generó una gran polémica en el marco del rechazo que causó la decisión de otorgar libertad condicional a presos para evitar contagios de coronavirus.

Según trascendió, fiscales adelantaron a medios locales que promoverán el jury de enjuiciamiento contra la jueza María Teresa Garay, de la ciudad de San Francisco, tras la liberación de un hombre de 61 años condenado por haber abusado a su hija, cuando ésta era menor de edad; hecho por el cual fue condenado a 8 años y tres meses de prisión en el año 2019.

La jueza de Ejecución Penal de los Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial resolvió concederle la prisión domiciliaria al detenido y la querella sostiene que fue bajo polémicos argumentos y sin correrle vista a la víctima, según informó el diario La Voz de San Justo.

La defensa del detenido afirma que el hombre sufre problemas cardíacos, hipertensión y diabetes. Se encontraba cumpliendo la condena en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de San Francisco. En tanto que ahora, el condenado cumple el arresto domiciliario en una casa de barrio Hospital de San Francisco, donde vive su actual pareja.

Según el diario local, en dos ocasiones se le solicitó al cuerpo de medicina forense de los tribunales de San Francisco informes acerca de la situación sanitaria de detenido. Los mismos desaconsejaban la prisión domiciliaria del interno por entender la cárcel de esa ciudad tenía todos los medios a su alcance para brindarle la atención médica correspondiente.

Los fiscales generales adjuntos de la provincia de Córdoba, José Gómez Demmel y Héctor David, anticiparon en declaraciones a la prensa que solicitarán un jury de enjuiciamiento a la jueza Garay.

Por su parte, el abogado querellante dijo que no se les informó de la excarcelación. "No se le informó a la víctima, no se la escuchó y no se le informó el resultado de esta resolución. Se enteró por comentario de terceras personas de que salió", indicó a La Voz de San Justo Juan Manuel Rivero, abogado de la menor, que hoy tiene 23 años, pero al momento del abuso ocurrido en un domicilio de Las Varillas tenía 14.