Violencia de género: grave denuncia contra Sebastián Villa, jugador de Boca

El delantero de Boca Jrs. Sebastián Villa fue acusado por su novia Daniela Cortés por violencia de género a través de una publicación en la red social Instagram en la cual señaló que el futbolista es un "maltratador tanto físico como psicológico". Cortés acompañó el posteo con fotos y videos de las lesiones que le habría provocado el jugador: en las imágenes, se la ve ensangrentada y lastimada.

Luego de la denuncia pública de Cortés, Boca emitió un comunicado donde indicó que el jugador tiene un contrato por dos temporadas más, e informó que "ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio".

[IGUALDAD] El aislamiento social obligatorio puede derivar en un aumento de casos de violencia por motivos de género. Por eso, si estás conviviendo con tu agresor, o conocés a alguien que vive algo así, tené a mano esta información...



Datos útiles 👉 https://t.co/nMHaPK32nQ pic.twitter.com/5vT1jLy2OM — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) April 1, 2020

La joven realizó la publicación el lunes por la noche a través de Instagram. "Ya no aguanto más", señaló Cortés en el texto del posteo en el que relata las agresiones. Villa, añadió, "solo se dedica a amenazar y humillar".

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi cuidad, haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", relató Cortés en el comienzo de su posteo.

"Hago esto por miedo porque este hombre, a quien se lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra. Un maltratador tanto físico como psicológico, y mucha gente está de testigo. No entiendo una persona 'profesional' como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar", añadió.

"Siento un dolor muy grande por tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo a que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única", escribió Cortés, de nacionalidad colombiana.

La mujer añadió que había pedido a Villa "y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija". "Es lo único que necesito en estos momentos, ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es", advirtió.

Por su lado, el jugador Villa posteó un video para responder las acusaciones. "A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia. Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada. Una feliz noche para todos", dijo.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898.