Pichot va a escalar el muro "establishment" del rugby mundial

Son tiempos de Covid-19 y los cambios de hábito son elevados desde el mismo momento del conocimiento del virus. En el rugby como en la vida de todos los días, los hábitos también se vieron modificados, y si no que lo digan los protagonistas en conducir el rugby mundial a través de la federación internacional que rige éste deporte, y que se enfrentarán el domingo en un escrutinio virtual por la presidencia del Comité Ejecutivo: el ex segunda línea inglés William Blackledge Bill Beaumont de 68 años y presidente saliente de la Rugby World y el ex medio scrum argentino Agustín Pichot, que va por los 46 el 22 de agosto, y que es el vice presidente saliente de la World Rugby.

Como decir, Bill Beaumont es el representante del "Establishment", y que reemplazó en 2016 al francés Bernard Lapasset en la jefatura del Comité Ejecutivo, mientras que Pichot hizo lo propio con el sudafricano Oregan Hoskins como vice presidente, apuntando a un cambio en el modo de programar una competición, más inclusiva a las naciones emergentes, proponiendo una importante sacudida que reflejen los tiempos cambiantes y desafiantes para el tramo 2020-2024. Para ganar la elección, se necesitan 26 o más votos de las 51 representaciones que están en condiciones de sufragar.



Un ejemplo de la disputa, lo fue el proyecto de Pichot de una Liga Mundial de 24 equipos en dos divisiones de 12, con ascensos y descensos, con mayor presencia de las naciones emergentes y que no prosperó por la negativa de los integrantes del Seis Naciones Europeo (que van a la votación con el peso de 18 votos de sus 6 integrantes, por 12 del Rugby Championship del hemisferio sur, los de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), por lo que cuenta mucho la participación periférica de los países emergentes como Estados Unidos, Fidji, Georgia, que atraen en su zona de influencia). Además, están los 12 votos por continentes (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía y África), con dos votos cada uno.

Mientras que Japón cuenta con dos votos, y viene de dejar la competición del Super Rugby suspendido para el 2021.

A la vez que los países denominados Emergentes (Estados Unidos, Canadá, Rumania, Fidji, Samoa, Georgia y Uruguay), cuentan mucho, con un voto cada uno, para completar los 51 representantes con derecho a sufragio.

La elección se realizará por votación electrónica el domingo 26 de abril, y los resultados se anunciarán el martes 12 de mayo.

Hoy el rugby está en pausa a 360 grados, porque el covid-19 ha puesto al planeta en estado de alerta. Sin el Super Rugby en el hemisferio austral, sin la Copa Europa en el septentrional, sin la definición del Seis Naciones, sin el final de la Serie Mundial de Seven, sin la tradicional ventana del otoño austral de julio, donde los países europeos van al hemisferio sur, y sin el Rugby Championship de agosto-octubre, en sus agendas ya establecidas, quedan las giras del otoño-invierno europeo de noviembre, de los países del hemisferio sur, en salvar la temporada, por lo que tampoco tendrá lugar el sorteo adelantado para conformar los grupos en la X Copa Mundial que tendrá lugar en Francia 2023, en base al escalafón anual de los países convocados a la máxima cita ecuménica.

Con ese cuadro de situación el porteño Agustín Pichot en declaraciones a la agencia de noticias británica Reuters, denunció: "El juego ya tuvo una crisis, no solo por la alineación del calendario, sino también por no tener una gestión eficiente. En enero, decidimos, con muchas naciones, desafiar el status quo. Pensamos que las cosas estarían bajo una gran presión [en 2020], y dos meses después, el coronavirus (Covid-19) golpeó al mundo y dijimos, 'ahora’ es el momento".

Y redobló la apuesta para sentenciar: "Quiero un juego global, quiero más inversión directa. Con esta crisis ahora, es obvio que tenemos que ocuparnos no solo de las naciones emergentes, sino también de las ya establecidas. Es un momento crucial para comenzar a remodelar el juego y la clave de esa inversión, es crear un producto más atractivo para los organismos de radiodifusión y los patrocinadores, en un entorno en el que potencialmente habrá una pelea entre los deportes por la disminución de los recursos financieros".

Para resaltar: "Tenés una Copa Mundial cada cuatro años, pero lo que haces en el medio, es el tema clave".



Las cartas están sobre la mesa en una elección cabeza a cabeza, donde los votos periféricos tendrán la voz cantante en un cuadro de bastante equilibrio. Pero el ´´Establishment´´ (con Inglaterra y Francia liderando la Premiership y el Top14), tiene la replica con Beaumont que enfatizó: "El objetivo es aportar nuevas ideas y perspectivas y para que el rugby prospere, necesitamos que se convierta en un deporte mundial y se mueva más allá de sus territorios tradicionales por lo que necesitamos un calendario global coherente y significativo que apoye a los que están en la cima del juego y que desarrolle a aquellos que aspiran a estar allí".

Como decir, que el conservadurismo debe continuar.

Teniendo en cuenta que el francés Bernard Laporte (presidente de la Federación Francesa de Rugby) se propone como único vicepresidente, acompañando a ambos candidatos de ser elegidos, en el nuevo Comité Ejecutivo. También quedan dudas sobre si las restricciones impuestas por las cuarentenas de los gobiernos nacionales a la amenaza del Covid-19, habrán disminuido lo suficiente como para que los espectadores puedan asistir a los tests-matches de noviembre donde Argentina enfrentaría en Gran Bretaña, a Escocia el 7 de noviembre en Murrayfield, Edimburgo, el 14 a Inglaterra en Twickenham, Londres, y el 21 a Gales en el Principality de Cardiff.