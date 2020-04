Coronavirus en Córdoba: recomendaciones para personas con discapacidad

Por distintos factores, las personas con discapacidad pueden estar más expuestas a contraer Covid-19. La necesidad de contar con el apoyo de otras personas para realizar determinadas acciones, de tocar cosas para obtener información del entorno o sostenerse físicamente, son algunas de las causas.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a las personas con discapacidad y a sus familiares, amigos y cuidadores, a tomar ciertas medidas para reducir la exposición al virus, como minimizar el contacto físico, asegurar la provisión de artículos de primera necesidad y desinfectar con frecuencia los dispositivos de ayuda, como sillas de ruedas, bastones o andadores.

En este sentido, la subsecretaria de Discapacidad, Inclusión y Rehabilitación de Córdoba enumeró una serie de recomendaciones a tener en cuenta para extremar la prevención.

Recomendaciones para personas con discapacidad intelectual



- Mantener un ambiente confortable, limpio y para pasar la cuarentena.

- Dedicar un momento diario para moverse o realizar ejercicio en casa.

- Utilizar la tecnología para mantener el contacto con familiares o amigos.

- Evitar revisar las redes sociales para evitar la ansiedad. Informarse solo a través de organismos oficiales.

- Organizar las compras y prever con tiempo los elementos de aseo y alimentos necesarios.



Cómo pueden familiares, amigos o cuidadores, apoyar a personas con discapacidad intelectual



- Mantener, en lo posible, las rutinas diarias.

- Utilizar lenguaje sencillo y claro, y asegurarse de que haya sido comprendido. No brindar información falsa.

- Reforzar la adopción de conductas deseables para prevenir enfermedades.

- Si la rutina de la persona incluye salidas, explicar que deberán mantener distancia social y no tocar objetos. Al regresar, lavarse las manos y acompañar a la persona con discapacidad a hacerlo.



Recomendaciones para personas con discapacidad visual



- Limpiar el bastón con desinfectante al entrar y salir de casa.

- Limpiar con más frecuencia el dorso de la mano cuando se usa para hacer rastreo.

- Lavarse las manos constantemente en cada desplazamiento.

- Usar ropa manga larga que permita usar el brazo para sensibilidad sin contaminarse.

- Limpiar con frecuencia el celular y el teclado de la computadora.



En caso de tener un perro guía:



- Lavarse las manos con más frecuencia, y especialmente después de asear al animal.

- Limpiar con desinfectante el arnés y la correa al entrar y salir de casa.



Cómo pueden familiares, amigos o cuidadores, apoyar a las personas con discapacidad visual



- Identificar los productos de limpieza mediante recipientes de distintas formas y tamaños que faciliten su reconocimiento al tacto.

- Mantener los elementos de aseo siempre en un mismo lugar, que sea de fácil acceso.



Recomendaciones para personas sordas



- Limpiar con mucha frecuencia los teléfonos celulares, sobre todo al llegar a casa.

- Hacer las señas sin tocarse la cara.

- Para llamar la atención de otra persona, pararse en frente conservando la distancia, y no tocarla.



Cómo apoyar a las personas con discapacidad auditiva



- Utilizar tecnología -como aplicaciones de mensajería- para comunicarse con una persona sorda en ausencia de intérprete de señas. En caso de facilitar un lápiz, asegurarse de higienizarlo previamente.

- Evite gritar. Al hacerlo pueden despedirse gotas de saliva, lo que aumenta el riesgo de transmitir el virus.



Recomendaciones para personas con discapacidad motora



- Limpiar con frecuencia ayudas técnicas (bastones, muletas, y otros elementos).

- Extremar cuidados al manipular las ayudas técnicas que puedan ser tocadas por otras personas.

- Al limpiar la silla de ruedas, limpiar los mangos de empuje y ruedas, antes y después de su uso.

- Utilizar guantes de latex al propulsar la silla de ruedas (tanto si lo hace un acompañante o la misma persona). - - Desechar los guantes al terminar el recorrido.

- Usar agua y jabón como método de limpieza. Al salir llevar alcohol en gel.



Cómo apoyar a las personas con discapacidad motora



- Extremar medidas de higiene al ofrecer ayuda para el traslado, y al alcanzar objetos o alimentos.

- Evitar tocar a la persona u sus objetos personales innecesariamente



Es oportuno destacar que la subsecretaría de Discapacidad adaptó sus servicios para responder a las necesidades que surjan en el marco de la contingencia sanitaria.

Para resolver dudas o consultas, las personas con discapacidad pueden comunicarse al 0800-888-4466.

Por consultas vinculadas al coronavirus está habilitada la línea 0800-122-1444.

Asimismo, las personas sordas e hipoacúsicas podrán hacer videollamadas de WhatsApp mediadas por una intérprete de señas, a través de la línea 351-2072724.