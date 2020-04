Racing de Nueva Italia cobrará la cuota social por delivery

En tiempos de inactividad y de cuarentena, uno de los lugares del fútbol más afectados es el Regional Amateur, por lo cuál Racing de Nueva Italia ya resolvió tomar cartas en el asunto de la manera que crea conveniente. Y en consonancia con los viejos tiempos, a la hora de cobrar la cuota social, la dirigencia se las ingenia para no quedar fuera del sistema.



Es por eso que llamó la atención ayer la publicación desde los canales oficiales del club donde ofrece ir a cobrar el dinero "puerta a puerta", es decir por delivery.

Claro está que a su vez ofrecen los pagos virtuales y electrónicos, débitos automáticos y otros sistemas tecnológicos, no obstante en pos de no perder la cosecha en tiempos donde no abundan los recursos, optaron por este sistema.



Para ello solicita que se comuniquen al número 0351-153525777 en pos de recolectar datos personales (nombre, apellido, DNI, teléfono y aclaración si es socio o jugador de inferiores, deporte amateurs o escuelita de fútbol) y de esa forma se coordinará la búsqueda y el sistema de mensajería dentro de los servicios esenciales permitidos por la cuarentena por riesgo de coronavirus.



Esta modalidad fue aplicada en su momento en los '80 cuando los hinchas no encontraban lugar para ir a saldar la cuota en la sede social y hoy, con el club cerrado, dentro de las alternativas decidieron implementar en Racing la mensajería puerta a puerta, por delivery. Todo sea para saldar las cuentas, recordando que la institución de Nueva Italia se encuentra en el Regional Amateur, por las obligaciones al día pero en mayo comenzarían las complicaciones. Cabe destacar que la entidad figura en Concurso Preventivo y debe erogar casi 700 mil pesos mensuales en concepto de juicios arreglados.