El agradecimiento del Presidente a quienes "la pelean silenciosamente"

El presidente Alberto Fernández agradeció este jueves a la noche a los trabajadores de la salud y a aquellos empleados vinculados al reparto, suministro o preparación de productos alimenticios porque "silenciosamente salen todos los días a la calle" para que los demás se puedan quedar en su casa en el marco de la cuarentena dictada por el mandatario nacional para intentar frenar el coronavirus.

"Quiero destacar y agradecer el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle para que nosotros podamos quedarnos en casa. ‌Gracias a @sucesosargentinos por haber contado sus historias", escribió Fernandez en sus distintas redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Quiero destacar y agradecer el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle para que nosotros podamos quedarnos en casa. Gracias a @OkSucesos por haber contado sus historias. pic.twitter.com/fmJcmZogYy — Alberto Fernández (@alferdez) April 10, 2020

Acompañado de un video en el que habla con distintos trabajadores, sobre todo médicos y enfermeras, el Presidente destacó todas sus tareas.

La filmación muestra la reunión del presidente con un grupo de trabajadores de distintos rubros esenciales que continúan trabajando día a día, entre ellos, una médica, un encargado de edificio, un verdulero, un trabajador de la cooperativa Farmacoop, una empleado bancaria.

El presidente Alberto Fernández subió a a sus redes sociales un video para agradecer a "los argentinos y argentinas que están peleándola silenciosamente" en este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio y aseguró que, por esa actitud de conjunto, la Argentina "va a volver a levantarse" tras la pandemia de Coronavirus.

"Gracias de corazón por lo que hacen", les agradece el Presidente y en otro tramo del spot destaca: "Esto no es una pelea de un presidente ni de un Gobierno es la de todos nosotros. Quedándose en su casa el que debe quedarse, saliendo el que debe salir".

"Tuve la oportunidad de charlar con algunos de ellos en Olivos y de decirles lo importante que es su trabajo. No solo para esta etapa, también para que volvamos a levantarnos otra vez. Gracias, de corazón, a todos y a todas", concluyó Alberto en sus mensajes en las redes sociales.

La grabación estuvo acompañada de una versión de la canción emblema de María Elena Walsh Como La Cigarra, que se tomó como un himno al comienzo del confinamiento, cuando varios artistas se sumaron a la campaña #ArgentinaCanta.

"Juntos nos unimos a pelear en una situación tan trágica como la que nos tocó vivir. Es una buena situación para que pensemos, para que reflexionemos, para que cuando todo esto halla pasado podamos hacer algo mejor", concluyó Fernández.

A partir de esa publicación, decenas de usuarios lo compartieron y le enviaron mensajes de apoyo y saludos al mandatario, quien retuiteó varios de esos agradecimientos y los respondió, incluso con emojis de su cara, con distintos gestos.

Entre los intercambios, Fernández envió un mensaje de cumpleaños a la usuaria @natipeperinaph, mamá de León: "Mandale un beso muy grande a León!!! Qué los cumplas feliz...qué los cumplas feliz... que los cumplas Leoncito... que los cumplas feliz!!! Quédense festejando en casa. A no salir!!!! Cuidarse y cuidar al otro. Besos a la distancia", escribió el Presidente.

El jefe de Estado también le respondió a una usuaria de la red social que le relataba públicamente una situación de abuso vivida en el seno familiar, en el marco del aislamiento, y el mandatario le pidió que le mandara un mensaje privado para seguir la situación de cerca.

A otro usuario de la red, identificado como @intoulouis, que le había dicho al mandatario "saludame o me lastimo", Fernández le respondió: "No te lastimes. No vale la pena. Lo que vale la pena es que te cuides. Que no salgas de tu casa para no correr riesgos innecesarios. Abrazo".

Al usuario @CaiiLvs, que le pidió a Fernández "dale rey, por favor, dejame salir de mi casa", el Presidente le respondió: "Imposible!!! Hay que cuidarse. Y te cuidamos porque te queremos. Fuerte abrazo a la distancia".

"Abrazo grande @msMelinaC!!! Espero que hayas pasado un lindo día. Te deseo todo lo bueno para este Año Nuevo de tu vida. Y quédate en casa. Cuídate. Eso es lo más importante hoy. Feliz cumple!!! Tarde pero seguro", le contestó el mandatario a otra usuaria que había cumplido años en cuarentena.

También, interactuó con unos flamantes padres que compartieron la foto de su bebé recién nacido, llamado Fausto: "Tranquilo Fausto!!! A la distancia todos te damos la bienvenida y te abrazamos con el alma !!! Beso muy grande", escribió el jefe de Estado.

"Andá a dormir @harryglden !!! Es tarde. Que sueñes con los angelitos. Y ni se te ocurra salir de tu casa. Te queremos sano. Fuerte abrazo a la distancia", le dijo a otro usuario, en uno de los tantos mensajes que el Presidente respondió durante la madrugada.