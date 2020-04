Rafael Correa fue condenado a ocho años y proscripto en Ecuador

No aprenden de la historia. No entendieron nada de Lula, Cristina, Evo.

¡Claro que con esta persecución hacen daño en el corto plazo! Pero en el largo plazo solo nos vuelven invencibles.

No podrán cambiar el curso de la historia.

