San Francisco: el médico de Sportivo Belgrano, positivo en coronavirus

Sorpresa en el San Francisco. El club Sportivo Belgrano se convirtió en noticias al notificar que es el primer club de fútbol del país que tiene un integrante con contagio de coronavirus. No se trata de algún jugador del plantel profesional, sino que el protagonista es el médico oficial de la institución, Daniel Elkin.

La confirmación llegó de parte del propio club "Verde" en sus cuentas oficiales pero la historia comenzó a mediados de marzo, cuando el profesional de la salud participó del 11 al 13 de marzo en un congreso en Santiago de Chile. Vale aclarar que realizó el asilamiento correspondiente y no volvió a tener contacto con el plantel superior de Sportivo Belgrano.

"Lo curioso es que me resultó positivo 26 días después de haber estado en la zona de posible contagio", contó Elkin.

"Quiero aclarar que apenas llegué del congreso estuve aislado de mi familia, hice la cuarentena. No volví a tener contacto con el plantel, son los demás médicos del club quienes están a cargo ahora", contó Elkin a La Nueva Mañana.

"Resulta que apenas llego me cuentan de que un médico que estuvo conmigo en Chile le dio positivo en Córdoba, y por eso es que me hice los estudios. Yo no tenía ningún síntoma. Estuve con atenciones menores en este tiempo, a eso lo dejo en claro. Pero después de hacerme esos exámenes, me dio positivo. Justo 26 días después de mi estadía en el congreso", agregó.

Por el momento ningún jugador de Sportivo Belgrano presentó síntomas de coronavirus. Sigue la intriga en relación al período de cuarentena y su acción apenas superó el aislamiento. No obstante Elkin dejó en claro que obró con precaución a pesar de no contar con ningún indicio.