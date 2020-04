Alberto Fernández: "El momento más duro será la primera quincena de mayo"

El presidente Alberto Fernández dijo este sábado que está "preocupado, enojado y molesto" por lo que ocurrió este viernes en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Además afirmó que "no debemos relajarnos" ya que "nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección" por coronavirus.

"Cuando ví lo que había pasado ayer, dije 'pucha', todo este esfuerzo lo ponemos en peligro", indicó Fernández en declaraciones a radio Mitre y añadió que "hoy volveremos un poquito al orden".

Además, el Presidente indicó que "el momento más duro que tendremos que afrontar será la primera quincena de mayo", según le recomiendan los infectólogos, y ratificó que el aislamiento social para mitigar el avance del coronavirus "nos garantiza que todo esto duela menos, por eso es tan importante hacerla".

"Si liberamos eso, el riesgo es muy grande. Por eso hay que ser cuidadosos con aviones, micros y todo eso", dijo Fernández.

Asimismo, respecto al viernes, el presidente Alberto Fernández evaluó este sábado que no "cabe ninguna duda" de que "alguien hizo mal las cosas" para que se genere desborde en los bancos, mientras admitió que la situación le causó "malestar".

"Fue un episodio y creo que eso hoy (por este sábado) no va a pasar", confió el primer mandatario en el inicio de la segunda jornada de cobro de jubilaciones y beneficios sociales para quienes no cuentan con tarjeta de débito.

Sin embargo, reconoció: "Tengo la impresión de que, evidentemente, alguien hizo mal las cosas. No cabe ninguna duda y por eso mi malestar".

Rechazó que, tras lo sucedido el viernes, algún funcionario le haya presentado la renuncia y argumentó: "Estamos trabajando mucho, no estamos pensando en renunciar".

Por otro lado, el presidente se refirió al reclamo de donación de sueldos de funcionarios públicos, en el marco de la pandemia por el coronavirus, y destacó que en su Gobierno no tiene "a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda".

"Los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones", dijo el mandatario en declaraciones a radio Mitre y agregó: "Tengo funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, bienes o empresas".

Sobre la deuda

En cuanto al plan del Gobierno nacional frente a la deuda, Fernández dijo que "sigue en pie", en el marco de la pandemia por el coronavirus, y reiteró que se hará "una propuesta sensata que podamos cumplir" y que no signifique "postergar a los argentinos".

"Nuestra postura es la misma de siempre y por eso estamos cumpliendo con nuestros compromisos", aseguró esta mañana el Jefe del Estado en diálogo con radio Mitre.

"Para nosotros, primero está la gente, la Argentina, pero nuestro plan de acreedores sigue en pie", dijo Fernández y recordó que "con este tema de la pandemia (del coronavirus) pusimos 380.000 millones de pesos para los empresarios y para mantener el trabajo" y agregó: "También hemos hecho un auxilio económico de 120 mil millones de pesos" en lo social.

"No me interesa si la Argentina entre en default, aunque me gustaría que no entre en default. Pero todos debemos comprender los tiempos en que vivimos. Nosotros seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos con el FMI", concluyó Fernández.

Sin clases cuando pase la cuarentena

Por otro lado, el mandatario nacional señaló que "seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio" una vez que concluya la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus y afirmó que el sistema de enseñanza a distancia "no está funcionando mal".

El jefe de Estado subrayó que hay "tiempo para recuperar" las semanas de clases que se pierdan por la cuarentena. "Recuperarlo tenemos tiempo para recuperarlo", destacó Alberto Fernández.

Y añadió: "Con la tarea los chicos siguen con el proceso educativo, evidentemente a otro ritmo". En ese sentido, celebró que "las escuelas han desarrollado un sistema de tareas y educación a distancia que no está funcionando mal".

Fuente: Télam