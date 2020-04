Romina "Pepa" Gómez, el otro costado de la leyenda de Belgrano

La “Pepa” es una leyenda del fútbol cordobés. Su apodo, su nombre y apellido, están escritos en las páginas importantes de Belgrano. Con la “10” en la espalda comandó a varias chicas del “pirata” en la obtención de más de una de cena de campeonatos. En el fútbol pocos la conocen como Romina Gómez, para todas y todos es la “Pepa” Gómez...

“Belgrano significa mucho, es mi casa, el lugar donde me siento plena, es el club que me vio crecer. Me ayudó siempre y trato de seguir creciendo día a día para dejar a Belgrano siempre en lo más alto, tanto mis compañeras como yo lo sentimos así. Estoy agradecida del lugar que estoy…”, dice la talentosa futbolista de las “violetas” de Alberdi.

Por estas horas, donde todos están encerrados por la cuarentena global, a causa de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, y los deportistas entrenan en sus casas, en el espacio que puedan, para la “Pepa” no están así.

Es que ella, desde hace unos cuantos años está a cargo de la panadería de la familia. Y no son días fáciles.

En diálogo con LA NUEVA MAÑANA, la “Pepa” Gómez contó: “Estos días sí abrimos la panadería, pero cerramos más temprano por la cuarentena... Hay más demanda, la gente consume más pan, trato de hacer de más siempre, cuando cierro les ofrezco a algunos de los vecinos del barrio que les hace falta siempre, lo hago, pero en estos caso necesitan más”.

Así es la “Pepa”. La que asiste a sus compañeras para hagan goles en Belgrano, es la que ofrece su panadería.

Así es la “Pepa” , una leyenda del fútbol cordobés. Y claro, la pelota siempre a ella, la Diez.

“Panificadora Juampi” se llama la panadería. Costó sacarle el nombre, es que a pesar de ser conocida por su juego y sus títulos, es muy tímida. “Me da un poco de vergüenza”, cuenta.

- ¿Podes entrenar en esta situación?

- Para entrenar se me está complicando bastante estos días por el trabajo. Hay mucha demanda, pero trato de hacer algo. Aunque cuesta más cuando el cuerpo está cansado, la pasión te puede más y no lo sentís tanto.

- Este contexto cambió los días de todos, y se extrañan muchas cosas, ¿en tu caso?

- Extraño la rutina, poder entrenar, compartir con mi segunda familia que son mis compañeras del club, amigas, los sábados de partidos, a nuestra fiel hinchada, juntarnos a comer. Se extraña bastante.

- ¿Cómo convivis con los elogios, siempre sus muy elogiada por tu juego?

- Creo que sí- se ríe-, Trato de no ver nada con gente, o ver alguna nota o lo que sea, sola, porque me da vergüenza, me siento incómoda, porque soy muy tímida…

- Estás desde los inicios del femenino de la Liga cordobesa, ¿cambió mucho con respecto al actual?

- Sí, cambió muchísimo desde el inicio, para bien y eso me enorgullece. La cantidad y calidad de jugadoras que tenemos en Córdoba de un nivel muy bueno. Y cada año va a ser mejor, si esto sigue creciendo.

- A propósito, justo cuando salió lo de la cuarentena estaba por empezar el torneo y las jugadoras se encontraban en conflicto con la Liga por el límite de edad, ¿tenés una posición en cuanto al tema?

- Ese tema sorprendió mucho a todas las jugadoras de la Liga, ya que no estábamos conformes con el límite de edad, porque no tenemos divisiones inferiores. Estamos en un momento de desarrollo y crecimiento en el fútbol femenino y esto nos quita impulso.