Ex jugador de River explota contra Tinelli: "... lo que hizo es de garca"

Marcelo Tinelli se vio en el centro de la escena por viajar a Esquel para pasar la cuarentena allí.

El presidente de San Lorenzo, de la Superliga y conductor televisivo fue duramente criticado por toda la sociedad argentina aunque nadie esperaba las palabras de Nico Sánchez.

El futbolista argentino, ex River, Racing, Godoy Cruz y Nueva Chicago, es una de las figuras del Rayados de Monterrey.

Y en diálogo con Cielo Sports, Sánchez manifestó: "Es un garca, lo que hizo es de garca. A mi me molesta cuando los que no cumplen con la cuarentena son los que no están obligados a salir. No puedo sacarme de la cabeza lo que hizo Tinelli, que fue de garca".

Y en la misma sintonía agregó: "No lo quiero mezclar con lo que hizo con el fútbol. Hablamos de él porque es una figura pública, sé que hay un montón de personas más que la están errando".