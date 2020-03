Sinsacate: pidió permiso para entregar alimentos a los transportistas

"No tienen dónde parar", dijo el hombre que se solidarizó con los trabajadores que recorren largas distancias y por la cuarentena no hay negocios abiertos.

"Si los camiones no andan no tenemos nada para comer", indicó el hombre que distribuyó alimentos en la ruta. - Foto: gentileza

Un hombre pidió permiso en un control de Gendarmería, para entregar alimentos y agua a los camioneros que transitan diariamente por la Ruta 9 norte, a la altura de Sinsacate.

Mariano es transportista de cereales y en medio de la cuarentena por coronavirus, se percató que los conductores de camiones no tienen dónde comprar alimentos y agua. "Desde el norte hasta Rosario o Buenos Aires no tienen dónde parar. Se me ocurrió la idea de hacer sándwiches y agua mineral para que tengan", dijo el hombre en declaraciones a Cadena 3.

El hombre contó que anteriormente había trabajado como conductor y que entendía lo que es estar muchas horas arriba de un vehículo. "Hoy estoy del otro lado, tengo una empresa de transporte, pero no lo hice con fin de nada, sino porque fui camionero y nada más", dijo y agregó: "En un rally, un piloto corre 10 horas y tienen que bajarse para tomar agua y un camionero lo mismo, hace 100 km o 1.000 y no tiene donde parar".

"Estaban todos muy contentos y ojalá que esto se haga cada 200 o 300 metros, no importa de qué clase sea la gente, el camionero está muy sufrido y la gente no le da bola y si los camiones no andan no tenemos nada para comer", cerró.