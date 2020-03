Confirman caso positivo de coronavirus en San Marcos Sierras: es una mujer española

Un nuevo caso de coronavirus se registró en la provincia de Córdoba, más precisamente en la localidad de San Marcos Sierras. Así lo confirmó este martes el intendente de dicha localidad, Cesar Briguera.

Se trata de una mujer española que llegó a San Marcos el 11 de marzo desde Buenos Aires junto a otro ciudadano español y uno de Capital Federal. Actualmente se encuentra aislada en el Hospital Aurelio Crespo y con seguimiento médico, indicaron fuentes del Municipio en conferencia de prensa.

Además, las autoridades señalaron que el diagnóstico positivo, como indica el protocolo, lo arrojó el laboratorio del Instituto Malbrán. De esta manera, suman 29 las personas infectadas en la provincia hasta el momento.

En tanto, los otros dos ciudadanos también fueron aislados y al no presentar síntomas no se les realizaron análisis.

"Ha sido un trabajo conjunto que se realizó entre la Policía, el hospital, los bomberos y la municipalidad. Agarramos este problema a tiempo. Se actuó según el protocolo, aislando rápidamente a la persona. Ayer a la tarde (por el lunes) tuvimos la mala noticia de que da positivo el análisis que se le hace a la mujer", aseguró Briguera.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes también Federico Brunazzo, Director del Hospital Aurelio Crespo; el Comisario Inspector Departamental Ariel Vargas; el secretario de Gobierno Gastón Ochoa; Director del CIC Daniel Nieto; Presidente del Concejo Deliberante Agustina Villafañe y la prensa local.

El doctor Brunazzo aseguró que además de la mujer, actualmente hay 75 pacientes en seguimiento domiciliario y 20 que ya fueron dadas de alta, todos negativos.

Asimismo, el comisario Vargas expresó: "Con San Marcos Sierras se tiene un especial cuidado porque es un lugar de mucho tránsito de personas extranjeras. Se han bloqueado todos los accesos para poder restringir aún más el ingreso. Además, expresó que en Cruz del Eje, después de esta novedad estamos reforzando los controles de acceso y que en San Marcos están restringiendo aún más los caminos alternativos".

Por otra parte, Villafañe reiteró lo indispensable del cumplimiento de la cuarentena obligatoria: "No es optativo, no es opcional, es obligatorio quedarse. Una persona por familia sale a hacer las compras. Cuando haya dos personas circulando juntas automáticamente se las interceptará, se les preguntará qué están haciendo y se las detendrá. Lamento que tengamos que llegar a esta situación. No expongan a sus hijos, sale una sola persona de la casa. Hay un caso en San Marcos Sierras, nadie está exento".

Finalmente, Villafañe destacó que una vez que se le dé el alta a la mujer española, "se le iniciará una causa penal por haber violado la cuarentena".

