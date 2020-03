Los Tiburones se devoraron a los Jaguares y son líderes en el Súper Rugby 2020

Los Natal Sharks son líderes en Conferencia Sudafricana y en tabla general del Super Rugby 2020, tras ganar a Jaguares 33-19 (22-12) en sexta ronda disputada en el mítico estadio de Kings Park en Durban, con 4 tries a 4. En regreso a Argentina, Jaguares enfrentarán el sábado a los neozelandeses Otago Highlanders en Vélez Sársfield.

Los Sharks superaron el ‘’jet lag’’ del huso horario tras su gira por Oceanía con 3 victoria y 1 derrota ante australianos y neozelandeses, produjeron una performance superlativa para superar unos Jaguares ausentes en su maniobra ofensiva como en su repliegue defensivo.

La escuadra entrenada por Sean Everitt, se propone como favorita para ganar la competencia superando a los Jaguares en el perfil físico, en la destreza individual y preciso en las opciones tácticas desplegando sus wines a partir del wing S’bu Nkosi aplicando con presión en segundo try a la fracturada defensa de Jaguares.

Los Sharks combinaron una performance perfecta entre delanteros y tres cuartos con el segunda línea Hyron Andrews que mostró buen tiempo y distancia para terminar el primer try, mientras que el octavo Sikhumbuzo Notshe con grandes reflejos produjo un try de alta jerarquía de destreza individual.



Por el lado de los Jaguares entrenados por Gonzalo Quesada, se notó rápidamente que los cambios no arrojaron réditos, como tampoco la insistencia de mantener al apertura porteño Joaquín Díaz Bonilla por 70’de juego, cuando el tucumano Domingo Miotti en pocos minutos le cambió la cara a los Jaguares.

Siendo una de las confirmaciones el cordobés Santiago Carreras, que obligado a dejar su plaza de full back por el platense Joaquín Tuculet, fue un baluarte como wing, apoyando el primer try argentino y salvado otro que podría haber sido el quinto try de los Sharks que ahora consolidaron su liderato con 20 puntos.

Pero no hay pausas, ya que el próximo sábado los Jaguares reciben a los Otago Highlanders en la cancha de Vélez Sársfield, y siete días más tarde a los Cape Town Stormers, en revancha de la derrota encajada en Ciudad del Cabo al inicio de la gira que terminó ahora, para luego tener la fecha libre.

Sharks:. Ox Nche, Kerron van Vuuren y Thomas du Toit; Ruben van Heerden y Hyron Andrews; James Venter, Tyler Paul y Sikumbuzo Notshe; Louis Schreuder y Curwin Bosch; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am (capitán) y Sbu Nkosi; Aphelele Fassi. Entrenador: Sean Everitt.

Cambios: 20’ Madosh Tambwe por Nkosi. – temporario, reingresó a los 33’, 53’ Craig Burden por van Vuuren y Le Roux Roets por Andrews; 58’, Henco Venter por Paul y Sanele Nohamba por Schreuder; 66’, Juan Schoeman por Nche y y John-Hubert Meyer por du Toit, y 79’, Jeremy Ward por Esterhuizen.

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Moroni y Santiago Carreras; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios: 54’ Nahuel Tetáz Chaparro por Vivas, Santiago Medrano por Sclavi y Santiago Socino por Montoya; 58’, Santiago Grondona por Kremer y Santiago Chocobares por Moroni; 62’, Sebastián Cancelliere por Boffelli y Lucas Paulos por Petti Pagadizábal, y 68’ Domingo Miotti por Díaz Bonilla,

El marcador: 4’ y 10’, tries de Andrews y Notshe, el segundo convertido por Bosch (S); 17’ try de Carreras (J), 22’, penal de Bosch (S), 26’, try de Esterhuizen convertido por Bosch (S), 35’, try de Tuculet convertido por Díaz Bonilla (J). Parcial: Sharks 22 v. Jaguares 12. Segundo tiempo: 42 y 48’ penales de Bosch (S); 51’, try de van Vuuren (S), y 75’ , try de Cancelliere convertido por Miotti (J).

Amonestados: 60’ Bertranou (J) y 72, Fassil (S).

Estadio: Kings Park, Durban.

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica). Jueces de línea: Egon Seconds (Sudáfrica) y la jueza Aimee Barrett-Theron (Sudáfrica). Oficial de televisión: Joey Klaaste-Salmans (Sudáfrica).