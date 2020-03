Con críticas a Lacalle Pou, Agarrate Catalina se consagró en el carnaval uruguayo

Con un duro espectáculo contra el flamante presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en el que recordaban su vínculo con la droga, la murga Agarrate Catalina se consagró campeona del Concurso Oficial del Carnaval de Uruguay, en el que el nuevo Gobierno ya tuvo advertencias desde los tablados.

El podio en la categoría Murgas se completó con los debutantes de Un Título Viejo y La Trasnochada, que en 2019 se habían quedado con el título.

En tanto, Los Muchachos se coronaron en la categoría parodistas, así como Tronar de Tambores hicieron lo propio en lubolos; Los Choby s, en humoristas; y Tabú, en revistas.

Con una puesta en escena de altísimo nivel, la agrupación campeona se despachó a lo largo de las distintas etapas contra los sectores de derecha del vecino país, encabezados principalmente en Lacalle Pou y el polémico militar devenido en senador Guido Manini Ríos.

Liderada por los hermanos Tabaré y Yamandú Cardozo, Agarrate Catalina es una murga que nunca ocultó su cercanía al Frente Amplio, pero lo cual no le impidió realizar críticas al espacio que gobernó Uruguay durante los últimos tres períodos.

"Aunque te amamos, Daniel, tu parte oratoria está brava. Odio que a mi candidato en el acto final se le lengüe la traba", cantan en uno de los cuplés del espectáculo "Odio y amor" en alusión al derrotado postulante del FA Daniel Martínez.

Así como también como también se quejaron de la gestión económica de los últimos años y su impacto en los precios de los alimentos: "Odio que haya inflación, que suba el pan y la leche".

Sin embargo, los principales apuntados por el sarcasmo y la ironía murguista de la Catalina fue el flamante oficialismo, especialmente las figuras de Lacalle Pou y Manini Ríos.

"Ay qué duro está Lacalle", lanzaron arriba del tablado del Teatro de Verano los campeones, en referencia a que el propio jefe de Estado reconoció públicamente durante la campaña que había consumido cocaína en un período de su vida. Y concluyen ese cuplé: "Duro va a ser aguantar estos cinco años".

Las críticas y planteos destinados al flamante Gobierno fueron un aspecto compartido por todas las murgas que se subieron a los tablados uruguayos.

Por ejemplo, uno de los más aplaudidos por los espectadores fue la "carta abierta al Presidente" que entonó Doña Bastarda: "Ya sabemos, no es fácil, señor Presidente, su nueva tarea, pero tenga cuidado que cuando se sube las luces marean. Y para su gestión va a empezar la canción con un simple pedido: no se abuse del cargo y no meta a dedo a los de su partido, no devuelva favores, no se guarde vueltos, que no se haga el vivo".

Los murguistas también ratificaron, como cada año, su interés por la investigación de los delitos de lesa humanidad que se perpetraron durante la dictadura que azotó al Uruguay entre 1973 y 1985: "Aparecieron los restos de Eduardo Bleier allá en el (Batallón) 13. Girones de la verdad dejan conclusiones que permanecen. Los culpables no se hacen cargo, el poder militar mintió", entonó Un Título Viejo.

Con el típico color de los trajes y su perspicaz lengua, a lo largo de los 40 días de carnaval las murgas hicieron su balance de los tres gobiernos del Frente Amplio y le dieron una dura bienvenida al líder del Partido Nacional.

Fuente: Noticias Argentinas