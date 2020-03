Analizan posible caso de coronavirus en un paciente de la ciudad de Córdoba

Un hombre de 45 años que arribó recientemente de un viaje desde Italia sería el primer caso sospechado de coronavirus en la ciudad de Córdoba.

El hombre llegó en los últimos días desde Italia y presentó esta semana síntomas compatibles con el Convid-19.

Se encuentra internado en el Hospital Privado de la capital de la provincia, y se le realizaron análisis que se están esperando las pruebas enviadas en el Instituto Malbrán cuyos resultados se obtendrían en 48 horas.

Arribó con un cuadro de fiebre alta y síntomas propios de una gripe fuerte, sin embargo "no es un caso que ya haya sido confirmado", señaló el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo este miércoles a Radio Mitre Córdoba.

"El paciente cumple con los requisitos para ser un paciente sospechoso porque tuvo transitando donde se registra la circulación del virus como es el norte de Italia. Se encuentra en muy buen estado general. Se le hicieron los análisis pertinentes que dieron negativos para la patología normal de influenza. Y el resto del material se mandó al Malbrán, donde se espera que en 48 horas estén los resultados", precisó el ministro Cardozo.

"Hasta que no tengamos esos resultados no lo podemos confirmar. Si bien se manifiestan síntomas como un resfrío seco, hasta el momento no hay certezas", subrayó y dijo que "epidemiológicamente cumple con los requisitos de un caso sospechoso".

En ese marco se activó el protocolo y se aisló al paciente en el sanatorio, con todas las medidas de seguridad para asistirlo. El ministro indicó que también "tres de los miembros de su familia se encuentra en cuarentena, bajo control permanente bajo la evolución que puedan tener".