El radical Jesús Rodriguez será el titular de la Auditoría General de la Nación

Las autoridades del Congreso firmaron la resolución para designar oficialmente al radical Jesús Rodríguez como nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de la pelea interna entre el PRO y la UCR por ese puesto.

Fuentes parlamentarias confirmaron a que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su par del Senado, Cristina Fernández, terminaron el martes de firmar la resolución conjunta para oficializar la designación de Rodríguez, que actualmente integra el cuerpo de auditores.

La presidencia del organismo encargado de controlar el estado de las cuentas del sector público corresponde al partido político de la oposición con mayor cantidad de legisladores en el Congreso, según establece la Constitución Nacional, y la propuesta debe ser rubricada por los presidentes de las dos Cámaras del Congreso.

El cargo fue objeto de disputa entre la UCR y el PRO, los dos partidos más grandes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, y la pelea tuvo su punto más alto el pasado viernes, cuando el radicalismo presentó formalmente ante las autoridades del Congreso la nota proponiendo a Rodríguez, sin que mediara un acuerdo previo con el PRO.

El macrismo impulsaba para ese cargo al ex senador peronista y ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, quien a pesar de no ser parte del PRO se convirtió en uno de los integrantes de la mesa directiva de Juntos por el Cambio.

La UCR se anticipó a sus aliados y, con una interpretación literal del artículo 85 de la Constitución Nacional que habla de "partido" con mayor cantidad de legisladores y no de "coalición", sumó a sus diputados y senadores para mostrar superioridad numérica frente al PRO.

El macrismo cuestionó ese cálculo porque los radicales contaban a los "aliados" del Frente Cívico de Catamarca como propios, pero la respuesta del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo -clave en esta jugada- fue que esos legisladores son afiliados a la UCR pese a tener un bloque propio en el Congreso.

La discusión se zanjó en las últimas horas y ahora resta que el PRO defina quién reemplazará a Rodríguez en el lugar que dejó vacante en el cuerpo de auditores.

Fuente: Noticias Argentinas