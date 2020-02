Belgrano homenajeó y mimó a sus glorias de los torneos Nacionales

Se miraban. Se miraban más de una vez. Y una vez que se reconocían, sonreían y se daban un abrazo. Un abrazo cargado de años y recuerdos. Un abrazo cargado de goles e imágenes borrosas.

Y así varias veces la escena se repitió. Identidad, emoción, alegrías, remembranzas, camisetas y partidos inolvidables. Una catarata de sensaciones se vivió en la tarde noche del jueves en el Gigante de Alberdi.

Es que Belgrano le rindió un emotivo homenaje a glorias del club que participan en los torneos nacionales desde 1968 a 1985.



"En este arco si habré hecho goles". "Vos estabas en ese partido que jugamos en..." "¡Mirá, allá viene la Milonguita!". "El Mingo me decía, vos pibe corré y yo picaba". "Hace cuánto que no te veía, y ¿Chupete no vino?". "Estoy viviendo ahora en Santa Fe, recién llego". "Aquellos son familiares de la Chacha". "Esperá, esperá, saquemonos una foto y la subo en el Face". "¿Usas Facebook?". "Este no sabe mandar todavía mensajes por WhatsApp". "Esta es mi casa, cuántos años pasé acá". "La cancha cuando yo jugaba era más chica". "Ahora nos sentimos reconocidos". "Esa camiseta, mirá, esa te quedaba grande".



Y así, cientos de diálogos entre ellos. LA NUEVA MAÑANA tuvo el privilegio de observar todas estas escenas de ex jugadores de más de cincuenta años que parecían adolescentes reencontrándose. Momento sublime para muchos de ellos, que viajaron junto a su familia y recorrieron las instalaciones del Gigante de Alberdi. Muchos de ellos hacía años que andaban por el club.

"Lo que creemos que es Belgrano se lo debemos a ustedes. En un mundo donde todo es efímero y el agradecimiento escasea, nosotros como club queremos reconocerlos, porque ustedes le dieron identidad a esta institución. Por eso reconocemos a estas camadas de jugadores. Hemos cometido errores y tenemos autocrítica, pero que ustedes estén acá y se reencuentren con el estadio nos nutre. Por eso agradecemos al área de Cultura del Belgrano", dijo el presidente del Celeste en el escenario.

El evento fue organizado por esta área mencionada y fue un éxito. Los ex futbolistas estaban agradecidos por ser reconocidos.

A propósito, el "Mingo" Ceballes, que a pesar de tener un problema de salud, asistió y afirmó ante los presentes: "Estamos conmovidos y tenemos una gran alegría de poder juntarnos nuevamente. Estamos agradecidos a Belgrano. Este club nos dio vida. Nuestros profes nos enseñaron lo que vale el club".

Hubo muchos aplausos tras esas palabras del "Mingo". Previamente, Juan Carlos "Milonguita" Heredia, el más solicitado a la hora de las fotos, junto a la Pepona Reinaldi, también agradeció el gesto, se emocionó y dijo que hubo tres personas claves en su carrera futbolística: "Mi papá, el Mingo Ceballes y Johan Cruyff... El Mingo ceballes me ponía los pases como con la mano, al igual que Cruyff".

Belgrano y su identidad.