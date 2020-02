Ocho años de la Tragedia de Once: familiares homenajearon a las víctimas

El 22 de febrero de 2012, la formación N° 3772 de la línea Sarmiento se estrelló contra la cabecera del andén de Once y causó la muerte de 51 personas.

Familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, el siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012, hicieron un homenaje en el andén 1 de la estación de Once, que se inició con el sonido de una sirena.

Con carteles con las fotos de sus seres queridos y la palabra "Justicia", los familiares escucharon los nombres de las víctimas y pidieron "memoria, verdad y justicia" a metros de donde ocurrió el siniestro.

A las 08.33 del 22 de febrero de 2012, la formación N° 3772, chapa 16, de la línea Sarmiento, se encontraba llegando a la terminal de Once. El tren no frenó, se estrelló contra la cabecera del andén y causó la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada, y 789 heridos.



“Nuestras mentes no sanan, los cuerpos se enferman porque el círculo de la justicia no se termina de cerrar. Hace 3 años perdimos al papá de Carli que empezó a morir lentamente a los 20 días de morir, tuvo un ACV, no se recuperó nunca más y estuvo postrado hasta el final de sus días por el dolor que le causó la pérdida de su hijo”, contó Elisa Ojeda, tía de Carlos Garbuio, a Crónica.

Marcos Córdoba era el conductor de la locomotora al momento del accidente. Fue apuntado como responsable por no haber accionado los frenos de emergencia a tiempo y se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz. Podría recibir una condena de 3 años y 8 meses.

Elisa Ojeda, tía de Carlos Garbuio, consideró que “fue una ruleta” que lo designó para conducir “en el peor horario, en la peor máquina que existía y con la mayor cantidad de gente”. “Le dieron una bomba que estaba a punto de explotar. Siento solidaridad y un poco de pena por lo que pasó”, añadió.