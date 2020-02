Ignacio Antonio: "Estamos mas unidos que nunca, hay confianza plena"

Ignacio Antonio es jugador de Instituto desde el año 2009 cuando su papá Claudio lo llevó a una prueba en La Agustina y captó la atención de los entrenadores de aquel entonces. Siendo un adolescente, tres años más tarde, se sumó a la pensión del club en el barrio Jorge Newberry, donde vivió tres años. En el 2015 debutó en el primer equipo albirrojo en la Copa Argentina y desde allí se fue ganando un lugar relevante en el plantel.

Vivió de todo en "La Gloria", desde su infancia hasta este presente con 25 años.

Por ende, es palabra autorizada para referirse al contexto actual del elenco que conduce César Zabala, que en el retorno a la actividad oficial en la Primera Nacional, perdió los dos primeros partidos del año.

"Fue difícil ver el partido a la distancia. Personalmente me pasa que siempre quiero estar, al lado de mis compañeros dando pelea y ayudando al equipo de donde me toque", narró el volante central en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

Cabe recordar, que el mediocampista no pudo estar la fecha pasada ante Sarmiento debido a una lesión. A propósito, esta tarde estuvo realizando un trabajo de rehabilitación y al término de la misma explicó: "De la lesión estoy muy bien. Ayer me hice un estudio de control y me dio que estaba todo muy bien. El jueves hacemos fútbol así que probaré cómo estoy".



En un principio sería el reemplazante del suspendido Juan Ignacio Sills, que en Junín llegó a la quinta amarilla.

- ¿Cómo está el plantel con el cuerpo técnico en esta situación?

- Estamos mas unidos que nunca, porque sabemos que esta situación la sacamos adelante nosotros. Tirando todos para el mismo lado y laburando. Hay confianza plena.

- Esta momento de "murmullos", donde tras las dos derrotas volvieron los cuestionamientos, de qué manera lo afrontan?

- Es una situación fea, pero sabemos lo que queremos. Necesitamos la victoria para poder trabajar más tranquilo. De local nos tenemos que hacer fuerte y ganar todos.

- ¿Cuando ves estas situaciones, te replanteas haber renovado en Instituto?

- No, no me lo replanteo. Cada decisión que tomo, trato de conversarlo con mi familia y mi representante para que sea la correcta. Sentí que fue lo mejor. Ahora solo pienso en fecha tras fecha poder hacer lo mejor, para sumar.