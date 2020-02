Caruso Lombardi: "Lo del hincha de Belgrano es para sacarse el sombrero"

"Se hizo complicado el partido. Habíamos planeado un partido, sabíamos cómo jugaba Agropecuario, queríamos hacerle una presión diferente a la que se dio. De movida no salió bien...", comenzó explicando el técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, en una entrevista que dio en el programa Futbolemico, que se emite por radio Impacto, donde analizó la igualdad en el Gigante de Alberdi.

El "Pirata" empató 1-1 ante Agropecuario ayer de local por la Primera Nacional y el DT afirmó: "Hubo muchos jugadores que no pudieron enganchar el partido. Nos costó encontrarle la vuelta y se complicó mucho a pesar de la de Vegetti en el palo o la de Bernardello"

En ese marco, contó la indicación que le dio al goleador celeste: "A Vegetti le dije, vos no tenes que tirar los centros, vos tenes que ir a cabecear".

En otro momento de la entrevista, el entrenador sostuvo: "Podíamos haber ganado el partido pero también lo pudimos haber perdido. Fue un partido raro". Y reiteró: "Vi un nivel muy bajo de casi todos los muchachos, no fuimos el equipo que a mi me hubiese gustado".

En tanto, Caruso Lombardi contó: "Cuando salimos a la cancha Peñalba me miró y me dijo 'No lo puedo creer'. Lo del hincha de Belgrano es para sacarse el sombrero".