Jaguares tras ganar a Reds de Australia, enfrentarán tres duros exámenes en Sudáfrica

Con este resultado, así quedó la conferencia:



1⃣ Stormers (13)

2⃣ Jaguares (10)

3⃣ Sharks (8)

4⃣ Lions (5)

5⃣ Bulls (0)



Próximos partidos de @JaguaresARG:



🗓️22-feb

⏰10.05 hs

vs. Stormers (V)



🗓️29-feb

⏰12.15 hs

vs. Bulls (V)



🗓️7-mar

⏰10.05 hs

vs. Sharks (V) pic.twitter.com/c9h5jXvpch