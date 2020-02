Estacionar en una playa del Centro podría alcanzar los $100 por hora

"No lo evaluamos todavía, pero una tarifa mínima en el centro va tiene que estar en los $100", sostienen los playeros. - Foto: gentileza

Ante el importante aumento en las tasas municipales de Comercio e Industria, dejar un vehículo en una playa de estacionamiento del centro de Córdoba podría pasar a costar "como mínimo" $100 por hora.

Lo confirmó a La Nueva Mañana José Ipólito, referente del sector. El aumento se daría luego de que llegara un incremento del 291% para las playas de la periferia y del 120% para las playas centrales, según remarcó.

"Es una contribución que repercute mucho, lo que llevaría al aumento del precio. No lo evaluamos todavía, pero una tarifa mínima en el centro va a tener que estar en los 100 pesos. La periferia no sé cómo hará para soportar este aumento, que no es un 10 o un 15 por ciento", subrayó Ipólito.

Este martes, en diálogo con Nacional Córdoba, el secretario de Movilidad Urbana, Marcelo Mansilla, deslizó la "necesidad" de que ingresen menos vehículos particulares al casco céntrico de Córdoba, para aliviar el tránsito y permitir mejores frecuencias en el transporte público.

"Hay playas que son necesarias porque guardan relación con los propietarios de edificios, pero playas nuevas no vamos a habilitar, porque le vamos a dar potencia al ingreso de vehículos", sostuvo el funcionario.

Al respecto, Ipólito reclamó más controles por parte de la Municipalidad para evitar la presencia de autos en "doble y triple fila" en calles del centro.

"Ves en las calles que no hay controles. A Movypark lo controlan una vez al día y la gente sabe que después está 10 horas sin pagar. Vean lo que es Sarmiento, Humberto Primo, Maipú o Santa Rosa. Hay dos o tres filas de autos", expresó.

