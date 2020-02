Ramos Padilla le negó la prisión domiciliaria a Marcelo D'Alessio

"Los riesgos procesales no han menguado con el transcurrir de la investigación", señala el Juez de Dolores en su fallo en el que agrega que "una morigeración" de la preventiva "no resulta viable".

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó este lunes el pedido de la defensa del falso abogado Marcelo D´Alessio para concederle la prisión domiciliaria en el marco de la causa por extorsión y espionaje ilegal.

En los fundamentos del fallo, el magistrado entendió que no procedía el pedido ya que podía observarse "la intención del imputado de entorpecer la investigación". "Los riesgos procesales no han menguado con el transcurrir de la investigación y, por ende, una morigeración de la prisión preventiva impuesta a D´Alessio no resulta viable", argumentó el juez en el escrito.

Ramos Padilla hizo referencia a los mensajes que D´Alessio envió a la diputada Paula Oliveto y al fiscal Carlos Stornelli tras el allanamiento de su vivienda.

Según el relato del juez, D´Alessio aparece en los mensajes a Stornelli "pretendiendo pergeñar junto con éste estrategias para lograr evadir la investigación" y le avisa "que iba a haber allanamientos".

A su vez, en esos mensajes el imputado "proponía organizar una reunión en secreto, ir a la Cámara Federal porteña a realizar una denuncia conjunta y hablar con funcionarios de la provincia de Buenos Aires -Gustavo Ferrari- para evitar el accionar de este juzgado".

El falso abogado cumple prisión preventiva desde el 15 de febrero del año pasado, acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la extorsión y al espionaje ilegal.

Su caso salió a la luz a raíz de una denuncia que hizo pública (con registros fílmicos) el empresario agropecuario Etchebest, quien afirmó que D Alessio le pidió 300.000 dólares en nombre de Stornelli para evitar que éste lo implicara falsamente en la llamada "causa de los cuadernos".

Fuente: Noticias Argentinas