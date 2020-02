El ex Talleres José Luis Marzo junto a su hijo y una historia emotiva

No es la primera vez que José Luis Marzo, ídolo de Unión y parte fundamental del ascenso "Tatengue" a Primera en 1996, concurre al 15 de Abril junto a su hijo Agustín, quien es no vidente y también juega al fútbol en un equipo llamado Los Búhos... Pero esta vez fue a ver el partido que el elenco santafesino tuvo ante River Plate por la Superliga.

Y en la previa al juego, el periodista Emiliano Nunia lo entrevistó.

"Son emociones cruzadas, a mí me tocó jugar y disfrutar con mucha gente; con gente que no era conocida y tenía alguna discapacidad. Hoy me toca verlo con mi hijo. Siempre acompañando a Unión, tratando de darle lo mejor y de ser agradecido con todo lo que me ha dado esta gente", aseguró el "Loco", que con la casaca de Talleres salió campeón de la histórica Copa Conmebol '99.