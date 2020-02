Se desbordó el río Mina Clavero luego de las intensas lluvias en Traslasierra

Tras las intensas lluvias que se registraron en Traslasierra y mientras rige un alerta por tormentas fuertes para gran parte de la provincia, el río de Mina Clavero se desbordó y provocó inundaciones en calles y puentes de esa ciudad.

"Tuvimos más de 70 milímetros en el nacimiento del MIna Clavero y en Panaholma. También, lluvias que superaron los 60 milímetros en distintas zonas. Estamos con un nivel 4, lo que significa que el agua está sobre la costanera y están cortados algunos puentes y vados", explicó a los medios de manera oficial Claudio Vignetta, secretario de Riesgo de Cambio Climático de la Provincia.

El funcionario pidió precaución a los vecinos y turistas para que no se acerquen al cauce del río, mientras que por el momento el agua no ingresó a las viviendas.

"Estamos trabajando con Policía, Bomberos Voluntarios y Municipalidad advirtiendo a los turistas que se alejen de la zona hasta tanto pase la creciente. Creemos que si disminuye el agua en el nacimiento del Mina Clavero, el agua va a bajar", agregó Vignetta y estimó a las 15 o 16 horas la llegada de la crecida del río Panaholma.

@todonoticias en estos momentos en el centro de Mina Clavero, crecida, ya está sonando la primera alarma, ya pasó el puente de la peatonal San Martin, mi sobrina lo filmó, vive ahí. pic.twitter.com/EL5KyV9KCe — messina claudia (@MessinaClaudia) February 7, 2020

"Lo que tenemos en Mina Clavero es que la calle Poeta Lugones fue sobrepasada por el agua y va entrar en algún hotel y en algún comercio. Estamos trabajando para recomendarles a los propietarios que salgan por precaución, no por riesgo", explicó, en tanto, José Andrés Romera, jefe de la Departamental San Alberto, a Cadena 3.

En tanto, otros ríos y arroyos de las Sierras cercanos a Los Reartes y La Cumbrecita registran crecidas importantes mientras las autoridades reiteran a la población que no se acerquen a los cauces de agua.

