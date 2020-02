ARA San Juan: Rossi se refirió al rol de Aguad como ministro de Defensa

En tanto, el actual titular de esa cartera remarcó en declaraciones radiales que "no hay que confundir los grados de responsabilidad penal con los de responsabilidad política".

Rossi: "No hay que confundir los grados de responsabilidad penal con los de responsabilidad política". - Foto: archivo

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó este miércoles la elevación a juicio oral de la causa que investiga la desaparición y explosión del submarino ARA San Juan, aunque remarcó que "no hay que confundir los grados de responsabilidad penal con los de responsabilidad política". Además, se referirió al rol de Oscar Aguad, su antecesor en esa cartera.

El funcionario nacional analizó el fallo judicial y señaló que "los niveles de responsabilidad marcados por la jueza (federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez) llegan hasta el número 3 de la Armada en ese momento", en alusión al entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo.

Asimismo, remarcó que "en el marco del Estado Mayor Conjunto se está llevando adelante proceso de instrucción militar para ver cuáles son las responsabilidad militar". En diálogo con El Destape Radio, el integrante del Gabinete se refirió al rol de su antecesor, Oscar Aguad, y subrayó que "no hay que confundir los grados de responsabilidad penal con los de responsabilidad política".

Rossi señaló que "si no hubiese sido por la persistencia de los familiares, no se hubiera contratado a la empresa que terminó encontrando al ARA San Juan, porque no había una voluntad política de avanzar en ese sentido".

A la vez, el ministro de Defensa ratificó que el presidente Alberto Fernández "va a proceder al ascenso post mortem de cada uno de los 44 tripulantes" del submarino, así como también contó que avanzarán en la construcción de un memorial en un espacio público de Mar del Plata y que en octubre próximo se prevé realizar un homenaje en medio del Mar Argentino, a la altura en la que se encontraron los restos de la embarcación.

El pasado martes la jueza federal de Caleta Olivia había imputado a seis altos mandos de la Armada por el delito de "estrago culposo", en tanto que había decidido no investigar al ex presidente Mauricio Macri ni al ex ministro de Aguad.