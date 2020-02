"Me apuntaron con una pistola en la cabeza"

No la está pasando bien Brian Fernández, delantero de Colón, en Santa Fe.

Luego de los episodios de semana atrás, donde contó que no podía salir a la calle por las amenazas que recibía, fue asaltado cuando se dirigía a entrenar: "Me robaron un reloj Rolex y después me tiraron un ladrillo en la camioneta. Decí que mí no me pasó nada, así que estoy tranquilo", contó en TyC Sports.

El jugador detalló: "El robo fue en el barrio El Pozo. Fui a buscar una chica y cuando me quise ir, me agarraron. Todo fue porque subí un video diciendo que en Santa Fe mando yo, pero fue un chiste para joder y se lo tomaron muy mal. Vinieron y me dijeron: '¿vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?'. Ahí nomás me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj".

Consumado el robo, Fernández dio detalles de los segundos posteriores: "Obviamente que me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir. Ahí me tiraron un ladrillo, pero no me pasó nada. Todo pasó hoy a la mañana cuando iba a la práctica. Ahí nomás dejé la camioneta en el hotel y llamé a un amigo. Me asusté un poco, no es fácil estar en esa".

Por otra parte, el futbolista del "Sabalero" se refirió al pleito que mantiene con su padre, quien semanas atrás lo amenazó públicamente: "Es medio difícil esa situación. No esperaba vivir algo así, que me amenacen y más viniendo de un padre sólo por la camiseta. Yo pensé que iba a ser fácil pero se me hace muy difícil andar por la calle, el día a día... Los hinchas de Unión me filman para que yo reaccione. Pero vine a sacar a Colón de esta situación..."