Godoy: "No recuperé mi nivel porque no volví a jugar en mi posición"

El lateral derecho de Talleres Leonardo Godoy manifestó en una entrevista que se encuentra lejos de su nivel básicamente por la razón de que no volvió a actuar en su posición natural.

"Yo no soy volante por la derecha, yo soy lateral derecho. No es lo mío encarar, desbordar, y tirar centros", comentó en el programa "La mesa del Fútbol" de Radio Suquía. Después de su lesión, fractura de peroné, no recuperó su rendimiento, y en los últimos partidos ofició de lateral izquierdo ante Defensa y Justicia y de carrilero o volante derecho, ante Boca.

"El trabajo del técnico a la hora del plante y por mi sector, fue marcar la salida de Fabra, y Villa era marca de Tenaglia", agregó. A su vez remarcó que habló con el DT Alexander Medina sobre su preferencia para jugar: "Tampoco puedo darme el lujo de decirle al técnico que espero en el banco si elige ponerme de volante el técnico".

Sobre su evolución tardía en el juego, volvió a enfatizar en que no volvió a su hábitat: "Yo creo que es cuestión de confianza, no volví a jugar de lateral. Y de volante no me siento cómodo, por eso quizás nunca pude volver a mi nivel".