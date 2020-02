Rotos de amor se llevó el Carlos de Oro y Pedro Alfonso el de Plata

En una nueva edición de los Premios Carlos, entregados este lunes en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz, la obra Rotos de Amor se llevó la máxima estatuilla que distingue lo más destacado de la temporada en el centro turístico del Valle de Punilla.

Entre más de 63 diferentes obras teatrales que todavía se desarrollan en la ciudad, la protagonizada por Pepe Soriano, Victor Laplace, Hugo Arana y Osvaldo Laport, se llevó el Carlos de Oro, además de ser reconocida como la Mejor Comedia Dramática de la temporada.

También como parte de los galardones cosechados desde la obra escrita por Rafael Bruza y dirigida por Andrés Bazzalo, Hugo Arana fue reconocido con el Carlos 2020 “Ana María Alfaro”.

En otros rubros destacados, Pedro Alfonso se llevó el Carlos de Plata, Facundo Arana fue elegido Mejor Actor (tras recibir la estatuilla cruzó transversalmente los jardines municipales para compartir su premio con Bettiana Blum, a quien definió como su "maestra") y Romina Gaetani Mejor Actriz, mientras que los galardones que reconocen la Mejor Producción y la Mejor Dirección (Flavio Mendoza) fueron para la obra Un Estreno o un Velorio.

Flavio Mendoza fue la Consagración 2020, mientras que Bettiana Blum y Pepe Soriano recibieron un reconocimiento por su trayectoria.

Estos son todos los ganadores del lunes:

MEJOR SONIDO: Midachi 35 años

MEJOR LIBRO: En el Aire / Gonzalez Gil, Irigo, Bianchedi

MEJOR ESPECTACULO INFANTIL: Beto el Bombero

MEJOR HUMORISTA: Mudo Esperanza - Humor en Concert

MEJOR SHOW MUSICAL: Vinales, Folklore Argentino

MEJOR PRODUCCIÓN TEATRAL CARLOSPACENSE: La pensión de Doña Lidia

MEJOR CANTANTE FEMENINA EN ESPECTÁCULO: Jessica Benavidez – Somos Bien Argentino

MEJOR CANTANTE MASCULINO EN ESPECTÁCULO: Raúl Lavié – La Jaula de las Locas

MEJOR LABOR HUMORISTICA EN ESPECTÁCULO: Agustín Sousa – La Revista de Cocodrilo

MEJOR ESCENOGRAFIA: Perfectos Desconocidos

MEJOR ESCENOGRAFIA VIRTUAL: Un Estreno o un Velorio

MEJOR CONJUNTO VOCAL: Gospel & Covers

MEJOR UNIPERSONAL: En el Aire

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Nicolas Scarpino – Un Estreno o un Velorio

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Flor Torrente – Atrapados en el Museo

MEJOR ACTOR INFANTIL: Julián Prietto – Beto el Bombero

MEJOR ACTRIZ INFANTIL: Belén Carrasco – Mauo, el Musical

MEJOR HUMORISTICO-MUSICAL: Midachi 35 años

MEJOR SHOW HUMORISTICO: Humor a Primera Risa – Los Modernos

MEJOR STAND UP: Divas

MEJOR ILUMINACION: Somos Bien Argentino

MEJOR VESTUARIO: Un Estreno o un Velorio

CARLOS 2020 “CHANGO JUÁREZ” AL ESPECTÁCULO CORDOBÉS: Conversación entre tres - Trio mal de Amores

MEJOR DIRECCION DE ESPECTACULO: Flavio Mendoza – Un Estreno o un Velorio

MEJOR DIRECCION TEATRAL: Franco Battista - Perfectos Desconocidos

MEJOR ATRACCION EN ESPECTÁCULO: Mauri Gurini – La Revista de Cocodrilo

FIGURA DESTACADA EN VARIEDADES: Alejandro Cabanillas – Los Can Can all inclusive

MEJOR CUERPO DE BAILE: La Jaula de Las Locas

MEJOR/ES MUSICO/S EN VIVO: Mario Tozzini - Arráncame la vida

CARLOS 2020 “RAMÓN YARDA”: La revista de cocodrilo

REVELACION MASCULINA DE LA TEMPORADA: Nando José – La Jaula de las Locas

REVELACION FEMENINA DE LA TEMPORADA: Lara Carignano - Lara contate otra

MEJOR ESPECTACULO DE VARIEDADES: Desopilante Varieté

MEJOR BAILARIN: Leo Luizaga - Un Estreno o un Velorio

MEJOR BAILARINA: Melina Sol Greco – Un Estreno o un Velorio

CARLOS 2020 “ANA MARÍA ALFARO”: Hugo Arana – Rotos de Amor

MEJOR COMEDIA: Perfectos Desconocidos

MEJOR COMEDIA DRAMÁTICA: Rotos de Amor

MEJOR COMEDIA MUSICAL: Un Estreno o un Velorio

MEJOR COREOGRAFIA: Un Estreno o un Velorio

MEJOR ACTOR: Facundo Arana – En el Aire

MEJOR ACTRIZ: Romina Gaetani – Perfectos Desconocidos

CARLOS 2020 A LA TRAYECTORIA: Bettina Blum y Pepe Soriano

MEJOR PRODUCCION: Un Estreno o un Velorio

CARLOS 2020 CONSAGRACIÓN: Flavio Mendoza

CARLOS DE PLATA: Pedro Alfonso

CARLOS DE LA GENTE: El oficial Gordillo

CARLOS DE ORO: Rotos de amor

Noticia relacionada: