Para Alberto Fernández, Argentina está llena de "agoreros y odiadores"

El Presidente encabezó un acto junto a Axel Kicillof en el que señaló que volvió a destacar la "generosidad" Cristina Fernández. "Sin ella tal vez hoy no estaríamos celebrando esto", dijo.

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que la Argentina está llena de "agoreros y odiadores", pero destacó que los integrantes del Frente de Todos están unidos "por el amor de la gente".

"Lamentablemente, está lleno de agoreros, de odiadores, pero nosotros nos unimos, convocados por el amor de nuestra gente. Es por ese amor, no es por otra cosa, que hoy estamos acá", resaltó Fernández, al presentar en Moreno un programa que apunta a realizar arreglos edilicios en escuelas bonaerenses con mano de obra de la economía popular.

Junto al gobernador Axel Kicillof y ministros del Gabinete, el jefe de Estado volvió a destacar la "generosidad" de la vicepresidenta Cristina Fernández y dijo que sin ella "tal vez hoy no" estaban "celebrando esto".

"No estoy acá para quitarles derechos, estoy acá para restituirles derechos. Eso es lo que creo yo, es lo que cree Cristina y es lo que creen todos los que están acá. No se desalienten, no bajen los brazos, nunca más nos separemos", enfatizó Fernández.

Fuente: Noticias Argentinas