Cerca de 200 evacuados por las tormentas que azotaron a Tucumán

La tormenta que azotó en la noche del miércoles a la provincia de Tucumán y dejó alrededor de 200 evacuados que en la mañana de este jueves comenzaron a volver a sus casas, según el informe que expresó el Comité de Emergencias que se reunió en Casa de Gobierno.

Las zonas más afectadas fueron Lules y Famaillá. La Reducción fue la localidad en la que hubo más evacuados (60 personas), seguido por La Madrid (28) y Los Ralos (cinco familias).

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, comentó que "a pesar de los volúmenes de agua que cayeron no son muchos los evacuados. Aquí lo importante es que no hay gente aislada y nuestra obligación como Estado es llegar a todos los tucumanos. De todos modos seguimos recorriendo cada rincón de la provincia para que no haya gente aislada".

En tanto, según informó el diario La Gaceta, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, comentó que en San Miguel de Tucumán no hubo evacuados, a pesar de la magnitud de las precipitaciones. "Los lugares más perjudicados fueron los barrios del sur, como por ejemplo Los Chañaritos y Miguel Lillo I y II", detalló.

"Estamos trabajando en las zonas anegadas junto al Comité de Emergencias y al municipio", sentenció.