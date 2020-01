Lagomarsino sobre el caso Nisman: "Si voy a juicio, seguro salgo absuelto"

El técnico infomático Diego Lagomarsino aseguró que si va a juicio oral por la muerte de Alberto Nisman sale "absuelto", al tiempo que se preguntó "por qué hay tanto miedo" de que se revise la pericia de Gendarmería que dijo que el fiscal fue asesinado.

"Si voy a juicio, estoy seguro de que salgo absuelto", resaltó Lagomarsino, quien está procesado en la causa como partícipe necesario de la muerte del ex titular de la Unidad AMIA.

En la previa del quinto aniversario de la muerte del fiscal, su ex colaborador dijo ser "alguien a quien le cagaron la vida" el 18 de enero de 2015, y resaltó que su vínculo con Nisman no era de amistad sino de "amo-esclavo".

"Hay mucha mentira que se generó en toda esta causa. Se dijo que yo era de los servicios, pero pasaron dos Gobiernos y ninguno encontró una sola prueba", expresó Lagomarsino.

En declaraciones al canal TN este jueves por la noche, el técnico informático afirmó: "Si no se sabe qué pasó, ¿por qué no los juntamos a todos y que ellos decidan? ¿Por qué hay tanto miedo de que a la junta de Gendarmería la verifiquen? De 28 peritos había sólo dos médicos, y una estaba con licencia. Mientras tanto, el informe de Policía es un manual de manchas de sangre".

"Durante todo este tiempo se dijeron cosas que no son, como que se cometieron irregularidades. Sin embargo, peritos de la querella, de la defensa y de Gendarmería Nacional dicen que se cumplió con los protocolos al ingreso al baño", indicó Lagomarsino.

Y recalcó: "Si lo que hizo Gendarmería es tan científicamente correcto, tiene la propiedad de ser verificable. Antes de que se haga la junta de Gendarmería nosotros pedimos que participen los peritos que estuvieron adentro del baño. Pero no los invitaron, ni a ellos ni a mis peritos".

"Lo que pasó con Nisman se sabe en los primeros 20 cuerpos del expediente. En los primeros seis meses de investigación está casi todo. No lo digo yo, lo dice Policía Federal. Dice que Nisman estaba parado frente al espejo. El informe de Gendarmería ni siquiera coincide con el que hizo la querella en 2015", dijo el ex colaborador del fiscal.

En tanto, al ser consultado sobre la pericia de Gendarmería que detectó que el 17 de enero de 2015 por la mañana hubo un cruce de mensajes de WhatAspp entre él y Nisman que no declaró ante la Justicia, Lagomarsino aseguró no recordarlos.

"Los mensajes de WhatsApp aparecen por bloques, pero no está el contenido. Tampoco está en mi teléfono y yo en mi teléfono no lo borré. Ese contacto para mí no existió, porque yo no lo recuerdo. Pero nosotros suponemos que en el teléfono de Alberto sí se borraron muchos mensajes", finalizó.

