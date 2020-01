Elsa Barber renunció a su cargo de directora de la Biblioteca Nacional

"Agradezco el acompañamiento recibido primero en mi gestión", indicó a sus compañeros la ahora ex directora. - Foto: gentileza

Elsa Barber renunció a su cargo de directora en la BIblioteca Nacional. Estaba en ese puesto desde julio de 2018, cuando reemplazó al escritor Alberto Manguel y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese lugar. Tras la salida de Baber, se aguarda que el ministro de Cultura, Tristán Bauer, anuncie quién la sucederá.

Barber estaba en la Biblioteca Nacional en 2007, época en que José Nun se desempeñaba como secretario de Cultura. Llegó para reemplazar al sociólogo Horacio Tarcus en la subdirección. Primero secundó al ensayista Horacio González y luego, a partir de 2015, a Manguel. Su renuncia fue confirmada por el área de Prensa y Comunicación de la Biblioteca.

“Realmente siento que tengo un peso enorme. No sé si es por ser mujer o por ser la primera bibliotecaria graduada a cargo de esta institución, con todo lo que implica históricamente. De cualquier manera, me lo hubiera tomado de esta forma. Soy muy obsesiva. A pesar de que hace once años que estoy en la Biblioteca, esta es una responsabilidad que pesa”, había declarado Barber al asumir como directora de la Biblioteca.

Barber fue directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tras su renuncia a la dirección de la Biblioteca, volvería a ese cargo.

En su renuncia, la ahora ex directora señaló: "Estimados, el día 7/01/2020 he presentado mi renuncia como directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno a fin de facilitarles a las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación la designación de mi reemplazo -se lee al inicio de la carta de Barber dirigida a sus colaboradores-. Ha sido un gusto haber podido trabajar e interactuar con ustedes en todo este tiempo. Agradezco el acompañamiento recibido primero en mi gestión desde 2007 como subdirectora y luego desde agosto de 2018 como directora de la biblioteca. Les deseo lo mejor para el año que comienza. Seguramente nos reencontraremos en otros ámbitos. Un gran abrazo y gracias!!! Elsa Esperanza Barber".