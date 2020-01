Nahuel Tenaglia afirmó que quiere ser zaguero en Talleres

En el regreso de la pretemporada de Talleres en el predio "Amadeo Nuccetelli", el defensor Nahuel Tenaglia fue uno de los encargados de declarar a la prensa y sorprendió subrayando que a la hora de elegir una posición, prefiere y le sienta más cómodo jugar de zaguero central que de lateral derecho, función por la cuál el albiazul lo contrató.

"Uno siempre quiere jugar y aportar pero si debo elegir me siento más cómodo jugando de zaguero o de stopper. Es una función que me asignó Juan Pablo Vojvoda, me acomodé rápidamente y creo que es donde mejor rendí. Me gustó porque puedo romper líneas con y sin pelota, tengo más espacios para salir y para marcar. Pero me adapto a lo que diga el entrenador, en las dos opciones creo que puedo aportar al equipo", contestó Tenaglia.

Con el DT Alexander Medina, Tenaglia fue zaguero, stopper por derecha cuando se optó por defender con tres hombres en línea aunque el último tramo fue lateral derecho. De todas maneras pudo estar junto a Leonardo Godoy aunque de stopper.

"Es bueno que con Godoy podamos complementarnos o meternos en una sana competencia. Esto nos va a hacer mejor a los dos, nos obliga a mejorar, juntos podemos estar también así que en mi caso estoy a disposición. Lo importante es estar bien de la cabeza, mirar para adelante y corregir errores", declaró.

"Creo que el año pasado dejamos pasar algunos puntos, pero todo nos ayuda a crecer. Con mi posición pasó igual, todo es experiencia", cerró diciendo Tenaglia.

Talleres entrenará hasta el 5 en barrio Jardín, fecha que viajarán rumbo al predio de Defensa y Justicia. El 11, amistoso con San Lorenzo en San Juan.