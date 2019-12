Las cuatro estaciones en las artes plásticas cordobesas

Especial para La Nueva Mañana

Desde el 21 marzo del año en curso, bajo su dirección, se está desarrollando una suite con vinculación a las cuatro estaciones climáticas. Este 21 de diciembre inicia su último movimiento denominado VERANO DRACONIANO- LA TRAMA DE MAYA a cargo de la subdirección del arquitecto Fernando Abud.

Hic sunt dracones (Aquí hay dragones)- entrevista a Nicolás Uncini.

Respecto al título de la propuesta ¿a qué se debe a presencia de la antigua denominación toponímica presente en la cartografía medieval?

- La expresión en latín (hic sunt dracones) en los mapas del Medioevo fue utilizada para señalar a aquellas zonas inexploradas hasta entonces. Se pretendía inducir a que la ausencia de relevamiento topográfico se debía a la supuesta presencia de criaturas abominables y mortíferas. El título es una alegoría a aquellos mapas y pretende ser una invitación a relevar aquellas zonas no exploradas de las posibilidades artísticas enfrentando a los temores de aquello con lo que podamos llegar a encontrarnos.

¿Por qué la vinculación a las estaciones climáticas?

- Las últimas actividades que llevé a cabo atendieron a determinados tipos de ciclos como las fases lunares, por recordar la del 2018. Me resulta significativo la percepción de los diversos tipos de ciclos de orden natural que aún nos rigen a pesar de la evolución técnica.

¿Cómo definirías la actividad que desplegaron durante el ciclo anual en curso?

-Es una propuesta artística en el ámbito de la plástica con intervención de artistas provenientes de una disciplina (la arquitectura) que navega entre las aguas de la funcionalidad y la estética -en tanto manifestación sensorial ligada al placer. Es un ciclo expositivo dividido en cuatro movimientos que acompañan los cambios estacionales; una suerte de suite.

Diario de dragones. Foto: Manuel Pascual









¿La alusión draconiana?

- El término “Dracon” refería a varias bestias mitológicas. Uno de ellos es el Ouróboro, un dragón que al comerse a sí mismo desde su propia cola forma un círculo con su cuerpo y es un arquetipo de lo cíclico. Desde este monstruo concebí el nombre de la propuesta. Además, coincidentemente, el establecimiento en que se desarrolla la propuesta se llama: La cova del drac…!

¿Por qué la elección de este espacio?

- Yo ya he desarrollado actividades del tipo en lugares similares. Por ejemplo en la ya desaparecida Cocina de Culturas, también en el barrio Güemes. La intención es acercar la obra a un público que muchas veces no concurriría a un museo o una galería. Cuando conocí el lugar me encontré con obras de reconocidos artistas plásticos locales, como Alejandro Niz, mientras al mismo tiempo se desarrollaba una manifestación musical de jazz. Entonces me animé a abordar a Matías Leanez, el encargado general del establecimiento. Él me comentó que la propuesta del lugar es la brindar una experiencia sensorial lo más integrada posible que, partiendo lógicamente desde su oferta gastronómica de autor, intenta estimular la totalidad del universo sensorial del público concurrente. En algunos establecimientos del tipo ofrecen juegos de mesa o pantallas televisivas con emisiones de diversas actividades deportivas o de otro tipo. La intención de este es vincular al lugar con la recepción de diversas manifestaciones artísticas. Nos entendimos de inmediato y fuimos hacia adelante.

Formas Líquidas. La Voluntad de la Materia. Foto: Manuel Pascual







¿Quiénes fueron convocados a participar del ciclo expositivo?

- Quise dar lugar a la arquitectura en la confección de las exposiciones. Como ideólogo y director seleccioné a cuatro subdirectores (arquitectos) a quienes le di total libertad para que convocasen a colaboradores a su voluntad. En definitiva quedó así: el Otoño quedó a cargo de Victoria Burgos (ganadora del concurso “Puesta Urbana” (2016) con su mural “Fusión Fragmentada”) quien presentó “Otoño: Formas líquidas, la voluntad de la materia”. Utilizó una mixtura entre fotografía y modelado 3D.

Detalle de Formas Líquidas. La Voluntad de la Materia. Foto: Manuel Pascual







El segundo movimiento, Invierno, quedó a cargo de Jonny Gallardo. Su muestra Diario de Dragones se basó en el dibujo. Él convocó, a su vez, a otros colegas. La Primavera estuvo subdirigida por Mercedes Machado quien presentó “Biofilia: Alegoría de un renacimiento” Trabajó con un texto del escritor uruguayo Sebastián Rivero conjugado con su creación. Expuso un trabajo en tela friselina cortada a laser. El Verano, desde ahora y hasta marzo, está a cargo de Facundo Abud.

Facundo Abud: “La trama de Maya: Construcción de un relato”

Facundo Abud







La instalación tiene varias particularidades; una de ellas es la elección del metro de carpintero como materia constitutiva de la misma… ¿a qué se debió?

- A la reminiscencia lúdica infantil. Creo que todos, los que de chicos tomamos contacto con esa herramienta, hemos jugado a dibujar formas con ella.

Trabajaste sobre 10 textos del libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino…

-Porque lo leí durante mi formación como arquitecto y me impactó.

Calvino no presenta a las ciudades de sus textos desde la urbanística o la edificación..

- Claro, cuando lo abordé me sorprendió que hubiese percibido ese a la ciudad más como una tipología sensorial, tanto individual como colectiva, en los habitantes de ese conglomerado humano, que como el conjunto de hábitats y conectividades urbanas.

La Trama de Maya. Construcción de un Relato. Foto: Nico Uncini







Detalle de La Trama de Maya. Construcción de un Relato. Foto: Nico Uncini









La trama de Maya…

- Desde el hinduismo Maya es la trama imperceptible de la cosmogonía plena del individuo. Quien queda atrapado en la trama puede llegar a conseguir Karma… En tal sentido, y en orden al texto de Calvino, pensé en la ciudad en tanto sistema sensorial partícipe en dicho entramado. La manifestación plástica es un intento de mostrar esa percepción posible.

¿La exposición consta de…?

-Son dos instalaciones en un mismo espacio. No es una obra colectiva, es una obra con participaciones de otros artistas convocados por mí.

