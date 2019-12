Ordenan la detención de Evo Morales por “sedición” y “terrorismo”

Así lo dispuso la Fiscalía de La Paz. El ex presidente se encuentra como refugiado político en Argentina, a donde llegó proveniente desde México.

La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de detención contra el ex presidente Evo Morales por los cargos de "sedición", "terrorismo" y "financiamiento al terrorismo". Morales actualmente se encuentra como refugiado político en Argentina, a donde llegó la semana pasada desde México. La orden fue firmada por los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca.

"Los que cometieron sedición, terrorismo y genocidio fueron ella, Camacho y Mesa, masacrando, asesinando y secuestrando" a sus "hermanas y hermanos", declaró Morales.

Hace pocos días, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una demanda penal contra el ex presidente por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia en base aun audio en el que presuntamente se escucha al ex mandatario ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez.

La medida judicial fue anticipada por Áñez: "Seguramente en los próximos días se va emitir esa orden de aprehensión porque nosotros ya hemos hecho las denuncias pertinente".

“A 14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana”, sostuvo el ex presidente de Bolivia.

A 14 años de nuestra revolución, el "mejor regalo" que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana pic.twitter.com/B6rSHVFeaa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 18, 2019

Para Morales, quienes dieron el golpe de Estado pretenden criminalizarlo. “Temen lo inevitable: que volvamos y retomemos nuestro proyecto plurinacional y la dignidad boliviana. No van a poder con la fuerza de la historia. Volveremos millones, como dijo Túpac Katari”, remarcó.