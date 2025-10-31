Instituto cayó en Alta Córdoba frente a Rosario Central

Instituto perdió en Alta Córdoba frente al equipo Canalla por la 14ta fecha del Torneo Clausura. Foto @RosarioCentral

Instituto perdó frente a Rosario Central por 3 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Juan Domingo Perón, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El local había empezado en ventaja con el gol del delantero Jhon Córdoba, pero el conjunto auriazul remontó con los tantos del volante Ignacio Malcorra y los delanteros Ángel Di Maria e Ignacio Ovando.

La primera llegada del partido se dio a los 19 minutos, con un pase largo para el delantero Jhon Córdoba, quien eludió al arquero Jorge Broun con el control pero remató incómodo, con un tiro lejano y esquinado que fue bloqueado a algunos metros del arco por el defensor Facundo Mallo.

En 25 minutos, el delantero Alex Luna quedó mano a mano por el costado izquierdo del área, aunque no pudo superar el achique del guardameta visitante, que desvió el remate.

A los 35 minutos de la primera etapa, un pase largo desde el fondo habilitó a Córdoba, que desperdició su primer mano a mano con Broun pero empujó el rebote al gol, para el 1-0.

El conjunto rosarino igualó el marcador solo dos minutos después, con un centro que el atacante Alejo Veliz bajó para Ignacio Malcorra, que controló en el área grande y definió cruzado.

La última del primer tiempo fue del delantero Ángel Di María, quien desequilibró por derecha, enganchó y sacó un remate alto abriendo el pie, que pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero Manuel Roffo.

En 18 minutos del complemento, Di María recibió un pisotón en el área que terminó en un penal, ejecutado por el propio “Fideo” con un remate suave y a un palo, para dar vuelta el resultado.

Cuando iban 21 minutos, un tiro libre de “Fideo” Di María al segundo palo habilitó al delantero Agustín Ovando, que cabeceó al gol y puso el 3-1.

El local volvió a llegar a los 40 minutos, con un cabezazo alto del delantero Manuel Romero que dio en el travesaño y su rebote, rematado por el atacante Matías Fonseca, salió a las manos del arquero rival.

Fuente: NA