La defensa del gendarme acusado por disparar contra Pablo Grillo intenta revocar su procesamiento

Redacción La Nueva MañanaPolítica28/10/2025
"La plata está. La ley asigna $121.000 millones para garantizar prestaciones, pensiones, servicios y derechos. ¿Dónde están los fondos? ¿Otra vez problemas con la caja en la ANDIS?", denunció el sector de Discapacidad que sigue exigiendo el cumplimiento pleno de la ley.
Redacción La Nueva MañanaPaís29/10/2025
Se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires, y la expectativa está puesta en los votos nulos, recurridos o impugnados, que a nivel nacional podrían ser determinantes para torcer un resultado.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba29/10/2025
El importante despliegue policial se desarrolló en horas del mediodía en el hotel ubicado en avenida La Voz del Interior 5.550. Una pareja que alquiló una habitación del Ruta Hotel fue vinculada a un robo en Villa Belgrano de horas antes. No hay detenidos ni imputados.
Redacción La Nueva MañanaPolítica29/10/2025
Por decreto el Gobernador ordenó que las actuales agencias de Cultura, Deportes, Turismo e Inversión adopten la figura de entes autárquicos; y se unifiquen los organismos vinculados a la innovación y la competitividad.
Redacción La Nueva MañanaPolítica30/10/2025
El encuentro será a las 17 en la Casa Rosada. Estarán presentes los mandatarios más afines al Gobierno y también los de Provincias Unidas, entre ellos, Martín Llaryora. Sorpresivamente, fue invitado además Sergio Zilloto, de La Pampa.