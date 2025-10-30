La defensa del gendarme acusado por disparar contra Pablo Grillo intenta revocar su procesamiento

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”. Foto: NA

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”. Foto: NA

La defensa del gendarme Héctor Guerrero pidió revocar su procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases al fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante una protesta de jubilados el 12 de marzo pasado en el centro porteño.

Lo hizo ante la Cámara Federal porteña, que resolverá en los próximos días si confirma o no su procesamiento por lesiones gravísimas agravadas en perjuicio de Grillo, informaron fuentes judiciales.

El planteo fue realizado ante los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II del tribunal, en una audiencia de la que participaron también Fabián y Emiliano Grillo, padre y hermano del fotógrafo.

Asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, Guerrero solicitó revertir el procesamiento dictado por la jueza federal María Servini.

La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo ni que haya actuado con intencionalidad, y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

La querella insistió en que el disparo fue ilegal, al no encontrarse el agente en una situación que justificara el uso de ese tipo de arma, y recordó que la normativa del Ministerio de Seguridad establece que su empleo es “excepcional”.

Durante la audiencia, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, afirmó ante los jueces que “una persona con experiencia en armas puede pegar donde quiere, y ese es el caso” de Guerrero.

El tribunal quedó en condiciones de resolver en los próximos días si confirma o revoca el procesamiento del gendarme.

