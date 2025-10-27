Los CPC de Argüello, Ruta 20, Empalme y Rancagua abren en horario extendido esta semana

La atención será de 08 a 18 de lunes al viernes y de 8 a 14 el sábado. Vecinas y vecinos pueden realizar trámites en una franja horaria más larga.

Trámites en los CPC (Municipalidad de Córdoba)
Esta semana, cuatro Centros de Participación Comunal (CPC) abren sus puertas con horario extendido, para facilitar la resolución de trámites que realizan las y los ciudadanos.

Desde este lunes hasta el viernes los CPC de las jurisdicciones de Argüello, Ruta 20, Empalme y Rancagua, funcionan desde las 8 hasta las 18. El sábado la atención al público será desde las 8 a las 14. 

El resto de los espacios municipales distribuidos en diferentes barrios abrirán en su horario habitual, de lunes a viernes de 8 a 14. 

La Municipalidad amplía el horario para que vecinos y vecinas puedan realizar trámites en el momento del día que les quede más comodo, de acuerdo a sus tareas habituales.

Dónde están los CPC que abren con horario extendido

-CPC Argüello: Av. Rafael Núñez esq. Ricardo Rojas, barrio Argüello.

-CPC Ruta 20: Av. Fuerza Aérea Argentina 4300, barrio Villa Adela.

-CPC Empalme: Av. Gob. Amadeo Sabattini 4650, barrio Empalme.

-CPC Rancagua: Av. Rancagua 2900, barrio Villa Corina.
 

