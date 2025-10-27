Los CPC de Argüello, Ruta 20, Empalme y Rancagua abren en horario extendido esta semana

El resto de los espacios municipales distribuidos en diferentes barrios abrirán en su horario habitual, de lunes a viernes de 8 a 14. Foto: archivo.

Esta semana, cuatro Centros de Participación Comunal (CPC) abren sus puertas con horario extendido, para facilitar la resolución de trámites que realizan las y los ciudadanos.

Desde este lunes hasta el viernes los CPC de las jurisdicciones de Argüello, Ruta 20, Empalme y Rancagua, funcionan desde las 8 hasta las 18. El sábado la atención al público será desde las 8 a las 14.

El resto de los espacios municipales distribuidos en diferentes barrios abrirán en su horario habitual, de lunes a viernes de 8 a 14.

La Municipalidad amplía el horario para que vecinos y vecinas puedan realizar trámites en el momento del día que les quede más comodo, de acuerdo a sus tareas habituales.

Dónde están los CPC que abren con horario extendido

-CPC Argüello: Av. Rafael Núñez esq. Ricardo Rojas, barrio Argüello.

-CPC Ruta 20: Av. Fuerza Aérea Argentina 4300, barrio Villa Adela.

-CPC Empalme: Av. Gob. Amadeo Sabattini 4650, barrio Empalme.

-CPC Rancagua: Av. Rancagua 2900, barrio Villa Corina.

