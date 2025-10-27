Los CPC de Argüello, Ruta 20, Empalme y Rancagua abren en horario extendido esta semana

Redacción La Nueva MañanaPaís18/10/2025
Es una idea de un borrador inspirado en el reciente "modelo griego", manifestó el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei. Esta reforma "se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas semanales, "negociable entre empleadores y empleados", afirmó el empresario.
Redacción La NUEVA MañanaPolítica26/10/2025
Se eligen 127 diputados nacionales, la mitad del cuerpo. En tanto en la Cámara alta se renueva un tercio de las bancas, es decir 24 senadores. Sólo en ocho distritos electorales se vota este domingo para renovar sus representantes en el Senado.
Redacción La Nueva Mañana26/10/2025
La Libertad Avanza logró 5 bancas, el oficialismo cordobés integrado en Provincias Unidas obtuvo 3 y Defendamos Córdoba sorprendió sumando 1 lugar en Diputados.
Redacción La Nueva MañanaPolítica26/10/2025
El espacio Fuerza Patria sumó apenas el 4,5% de los votos en Córdoba, exponiendo una muy pobre elección. En tanto, el exárbitro, el titular del PRO Córdoba y el exintendente de San Francisco tampoco lograron reelegir.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba26/10/2025
Provincias Unidas celebró el segundo lugar obtenido en las elecciones, con un breve acto en el que tomaron la palabra el gobernador Martín Llaryora y el exmandatario y diputado nacional electo, Juan Schiaretti.