Elecciones 2025: cuántas bancas se renuevan en cada cámara del Congreso

Este domingo se eligen 127 diputados nacionales, la mitad del cuerpo, y 24 senadores, un tercio de la Cámara baja. Foto: TurismoBA

Este domingo se eligen 127 diputados nacionales, la mitad del cuerpo, y 24 senadores, un tercio de la Cámara baja. Foto: TurismoBA

Este domingo el país vive una nueva jornada electoral: los ciudadanos y ciudadanas habilitados en el padrón electoral eligen diputados y senadores nacionales. Comicios legislativos, de “medio término” como se los llama.

La mitad de la Cámara de Diputados de la Nación se renueva, es decir un total de 127 legisladores. Los comicios para este tramo se llevan a cabo en los 24 distritos electorales en los que se encuentra dividido el territorio nacional.

En tanto, para la Cámara de Senadores, que renueva un tercio de su cuerpo de 72 miembros, solo se vota en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. A partir de la reforma constitucional de 1994, cada provincia está representada por tres senadores: dos por la fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos y uno por la primera minoría que le siga en la suma de sufragios.

Otro punto: el mandato de los senadores dura seis años, mientras que el de los diputados cuatro.

Qué se elige en cada provincia

En la provincia de San Luis, se eligen tres diputados nacionales; en Mendoza, cinco diputados nacionales; en Neuquén, tres senadores y tres diputados nacionales y en Río Negro, tres senadores y dos diputados nacionales.

A su vez, en la provincia de Chubut, se eligen dos diputados nacionales; en Santa Cruz, tres diputados nacionales y en Tierra del Fuego tres senadores y dos diputados nacionales.

En la región norte, en la provincia de Jujuy se eligen este domingo tres diputados nacionales; en Salta, tres senadores y tres diputados nacionales; en Tucumán, cuatro diputados nacionales; en Catamarca, tres diputados nacionales y en la provincia de La Rioja, dos diputados nacionales.

Asimismo, la provincia de San Juan elige tres diputados nacionales; Formosa dos diputados nacionales; Chaco, tres senadores y cuatro diputados nacionales; Santiago del Estero tres senadores y tres diputados nacionales; Misiones, tres diputados nacionales y Corrientes, tres diputados nacionales.

También, la provincia de Santa Fe elige nueve diputados nacionales; Entre Ríos, tres senadores nacionales y cinco diputados nacionales y Córdoba, nueve diputados nacionales (esta provincia renueva bancas en la Cámara de Diputados, correspondiendo tres a la UCR, tres a Encuentro Federal, dos al PRO y una a Unión por la Patria).

Por último, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige tres senadores y trece diputados nacionales; provincia de Buenos Aires, 35 diputados nacionales y la provincia de La Pampa, que vota este domingo para elegir tres diputados nacionales.

Elecciones legislativas: Diputados renueva la mitad de las bancas, mientras Senadores renueva un tercio. Foto: TurismoBA

Las bancas en juego en Senadores según el espacio político

La Cámara de Senadores renueva un tercio de sus 72 miembros, es decir 24 senadores. El bloque mayoritario, Unió por la Patria, hoy cuenta con 34 senadores, de los cuales pone en juego 15, que concluyen su mandato.

El bloque considerado oficialista lo integran seis senadores de La Libertad Avanza, siete del PRO más uno del bloque unipersonal que conformó el formoseño Francisco Paoltroni. Aún con una elección regular, este bloque crecerá.

Por su parte, la UCR cuenta hoy con 13 senadores y renueva cuatro. Provincias Unida en tanto, hoy con cinco senadores, renueva dos.

Otro bloque, el llamado Innovación Federal (representa a los gobiernos de las provincias de Misiones y Río Negro) cuenta hoy con tres senadores y renueva en estos comicios uno. Otros senadores, dos del bloque Santa Cruz y uno del bloque denominado Por la Justicia Social, de San Juan, no renuevan ninguna banca y continúan.

En síntesis: este domingo se eligen 24 legisladores para la Cámara alta, que se sumarán a partir del 10 de diciembre a los 48 que continuarán para completar su mandato.

El Senado de la Nación stá compuesto por 72 legisladores. Este domingo se renuevan 24 bancas. Foto: Senado

Qué pasa en cada bloque de Diputados

La llamada Cámara baja está compuesta por un total de 257 diputados y este domingo e renueva la mitad del cuerpo, es decir 127 legisladores.

La fuerza política cuyo bloque hoy es el que cuenta con más diputados es Unión por la Patria, con 98 bancas. Es a su vez el que más escaños pone en juego en esta elección: renueva un total de 46.

El bloque que adhiere al oficialismo cuenta con 82 diputados (44 de La Libertad Avanza; 35 del PRO; dos de Futuro y Libertad y uno de Somos Fueguinos). El oficialismo aspira a elevar el número a 87 (el tercio necesario para blindar DNU o vetos del Poder Ejecutivo a normas aprobadas y que no le satisfacen. En LLA completan su mandato 12 diputados (los que ingresaron en 2021) y siguen 32. En el PRO cumplen su mandato 21 legisladores y quedan 14. Otro bloque que se sumó al oficialismo, Futuro y Libertad, queda solo un diputado ya que renueva la otra banca; mientras que renueva su única banca Somos Fueguinos.

Otro bloque de la Cámara baja considerados opositores, como el Frente Izquierda, cuenta hoy con cinco bancas y renueva cuatro. Por su parte el bloque desprendimiento de LLA, llamado Coherencia (Oscar Zago, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, y otros) lo integran seis diputados, todos elegidos en 2023, por lo cual no renueva ninguno en esta oportunidad.

Por otra parte, el diputado santafesino Roberto Mirabella, que armó el bloque Defendamos Santa Fe tras abandonar Unión por la Patria, por haber sido elegido en 2021 se va.

Otro bloque, el llamado Encuentro Federal y conducido por Miguel Pichetto, que hoy cuenta con 15 diputados, renuevan siete legisladores. En este bloque están los legisladores del oficialismo cordobés hoy en Provincias Unidas, además de Natalia de la Sota.

La Unión Cívica Radical cuenta con 14 diputados en el bloque y renuevan 11. Democracia para Siempre, desprendimiento de la UCR, cuenta hoy con 12 diputados y renuevan nueve.

El diputado Mario Barletta, radical de Santa Fe y que formó el monobloque Unidos, cumple su mandato y se va. A su vez, Innovación Federal, donde confluyen legisladores que responden a los gobiernos de las provincias de Misiones, Salta y Río Negro, hoy cuenta con ocho diputados y renuevan tres.

Finalmente, los diputados de la Coalición Cívica, hoy con seis legisladores, renuevan cuatro. El bloque de San Juan Producción y Trabajo con dos bancas, renueva una. A su vez, los de Santa Cruz (bloque Por Santa Cruz) hoy con dos diputados uno sigue y otro se va. El MPN (Neuquén) renueva la única banca, al igual que Ricardo López Murphy (bloque Cambio Federal, quien buscará continuar en la Cámara de Diputados ya que compite este domingo en CABA.

La Cámara baja está compuesta por 257 diputados. Foto: Diputados

Sobre el quorum, indispensable para abrir una sesión

Es muy importante el quorum, que no es otra cosa que el número mínimo exigió de legisladores sentados en sus bancas para iniciar una sesión, tanto en Diputados como en Senadores.

Así lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 64, además de las especificaciones de los reglamentos internos de las cámaras del Congreso de la Nación.

En definitiva, ninguna de las cámaras puede iniciar una sesión y abrir el debate sin que estén presentes la mayoría absoluta de sus miembros. El quorum se puede alterar tras comenzar el debate (generalmente porque se retiran de sus bancas algunos legisladores), pero una vez iniciada la sesión puede continuar.

De todas maneras, para el momento de la votación es necesario contar con el quorum en el recinto.

Según la cantidad de miembros de cada cámara, para el quorum en Senadores es preciso alcanzar el número de 37. Mientras para que la Cámara de Diputados reúna el quorum se requiere sentados en sus bancas 129 diputados.

Frenar proyectos contrarios y hasta un eventual juicio político

Cuando una fuerza política en el Gobierno no cuenta con un bloque mayoritario, tanto en Senadores como en Diputados, se ve tentada de gestionar a base de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una manera de sortear el Congreso.



Sin embargo, necesitará un número determinado de legisladores, de manera tal que puedan obturar la votación en contra de un DNU o blindar los vetos presidenciales a leyes que el Poder Ejecutivo no comparte. El número necesario que requieren los oficialismos para esto es 87 diputados (un tercio del cuerpo) y 23 senadores.

De todas maneras, una estrategia de este tipo, implica abandonar toda idea de consenso con espacios políticos opositores y, ni más ni menos, desconocer el rol del Parlamento. La división de poderes es un pilar fundamental del sistema democrático.