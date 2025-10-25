Batacazo de los mendocinos en el Kempes: Independiente Rivadavia eliminó a River y es finalista de Copa Argentina

Intensa búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron en Chubut el mismo día que los jubilados
El "Millonario" cayó por 4 a 3 en los penales ante la "Lepra mendocina". Los dirigidos por Alfredo Berti llegan por primera vez a una instancia decisiva en un torneo de AFA y definirán el campeón de Copa Argentina enfrentando al otro finalista, Argentinos Juniors.
Independiente de Rivadavia se metió en la final de la Copa Argentina tras superar en la noche del viernes a River en los penales, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos. El partido se jugó en el estadio Mario Albertto Kempes.
En el primer tiempo, ambos conjuntos tuvieron claras oportunidades para abrir el marcador. Independiente Rivadavia inquietó con el delantero Sebastián Villa y por la banda con Mauricio Cardillo.
Por el lado de River, Maximiliano Salas fue uno de los más activos en el equipo de Marcelo Gallardo, que además sufrió la baja de Sebastián Driussi, quien recién volvía de una larga lesión y debió ser reemplazado por Facundo Colidio. En la zaga, Lucas Martínez Quarta mostró seguridad para cortar las intenciones rivales.
Al encuentro le faltó continuidad cuando una intensa lluvia sorprendió a Córdoba en apenas diez minutos; el partido quedó demorado y cuando cesó un poco la lluvia y los rayos, personal del estadio trabajó sobre el campo para retirar el agua y dejar el césped en condiciones, y así permitir que los futbolistas volvieran a jugar.
Con el ingreso de Miguel Ángel Borja, River intentó acercarse más al área rival, pero fue en vano: el estado del terreno, que aunque en muy buenas condiciones fue imposible contener semejante cantidad de agua, complicó a ambos equipos y el balón no corrió con normalidad. Aun así, Independiente Rivadavia pareció sacar ventaja al aprovechar errores del “Millonario” y las dificultades del Mario Alberto Kempes.
Cuando parecía que el “Lepra mendocina” se le venía encima a River, el equipo de Gallardo logró mayor control del juego, aunque con imprecisiones que generaron contras peligrosas, despejadas por Leonard Costa. El rendimiento errático de River despertó a su hinchada en las tribunas, que coreó “Movete, River, movete” para intentar empujar al equipo a romper el cero y evitar los penales.
No ocurrió y el pase a la final se resolvió desde los doce pasos. Cuando parecía que Independiente Rivadavia buscaba deliberadamente esa definición, la suerte terminó favoreciendo a la “Lepra mendocina”. Fue Sebastian Villa, el colombiano erigido en figura, el encargado de ejecutar el último tiro desde los 12 pasos y sentenciar el resultado y el pase a la final de los mendocinos.
¡Así se clasificó @CSIRoficial a la Final de #NuestraCopa 🙌!— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 25, 2025
⚽️ El último penal ejecutado por Sebastián Villa y los festejos del plantel de la Lepra#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/6igTgCX0Fa
"La Lepra" y los "Millonarios", por un lugar en la final del torneo. El partido se disputa este viernes, a las 22.10. Ambas parcialidades están habilitadas y las autoridades estiman una concurrencia de unos 40.000 espectadores, con un impacto económico de 7.000 millones de pesos.
Fin de la ilusión. Con un Gigante teñido de celeste (a pesar de la prohibición de llevar banderas), el "Pirata" golpeó primero, merced al bonito gol marcado por "El Chino". Pero en la segunda etapa el "Bicho" se lo dio vuelta por los tantos de López Muñoz y Molina.
El encuentro, que definirá al primer finalista del torneo más federal, se llevará a cabo a partir de las 21.10 en el stadio Gigante de Arroyito y será transmitido por TyC Sports. El árbitro será Yael Falcón Pérez. Gran ilusión de los hinchas Piratas.
Según informó la institución de Alberdi, la organización de Copa Argentina pondrá a la venta el remanente de ubicaciones para la hinchada "Celeste" en las boleterías de la Guardería Botar de Central, en Rosario. El partido con Argentinos está previsto para las 21.10 del jueves.
El encuentro del jueves por Copa Argentina en el Gigante de Arroyito tiene en vilo a la parcialidad de Belgrano, que todo indica agotará las entradas disponibles. Numerosos hinchas pasaron la noche con sus reposeras con el fin de hacerse de un ticket.
Por la 13a. fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, "La Gloria" visitó este lunes al "Malevo". El partido fue arbitrado por Leandro Rey Hilfer y con este resultado el equipo de Alta Córdoba dirigido por Daniel Oldrá no entra por ahora en los playoffs.
Estará disponible para su descarga a partir de noviembre. Cuenta con el respaldo de Bancor y el desarrollo tecnológico de Globant. Permitirá abonar con QR en cualquier comercio del país y otorgará reintegros en consumos.
La trabajadora forma parte del Colectivo de Fotorreportaje “Fotógrafos en lucha”. Según revela el Cispren, agentes de civil restringieron su labor y la interceptaron "sin mediar justificación alguna".
La fuerza en la que participa el oficialismo de la provincia, donde convergen los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, realizó este jueves un multitudinario acto de cierre de campaña para las legislativas del domingo en Plaza de la Música.
Profundo dolor causó en el Mundo Celeste la triste noticia. En la mañana de este viernes colisionaron un automóvil VW Crossfox y un camión. Uno de los ocupantes del vehículo menor falleció y otros dos debieron ser hospitalizados. Habían asistido al partido Belgrano-Argentinos.
El sobrevuelo rasante de la enorme aeronave provocó sorpresa entre los vecinos de Villa Carlos Paz, que difundieron imágenes en redes sociales con distintas teorias. La nave es del gobierno de Santiago del Estero y particio de un simulacro de operativo de seguridad náutica.