Batacazo de los mendocinos en el Kempes: Independiente Rivadavia eliminó a River y es finalista de Copa Argentina

La alegría fue toda mendocina. En un partido que debió demorarse en el segundo tiempo a causa de la intensa lluvia, "La Lepra" obtuvo el pasaje a la final de Copa Argentina en Córdoba. Foto: Copa Argentina

Independiente de Rivadavia se metió en la final de la Copa Argentina tras superar en la noche del viernes a River en los penales, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos. El partido se jugó en el estadio Mario Albertto Kempes.

En el primer tiempo, ambos conjuntos tuvieron claras oportunidades para abrir el marcador. Independiente Rivadavia inquietó con el delantero Sebastián Villa y por la banda con Mauricio Cardillo.

Por el lado de River, Maximiliano Salas fue uno de los más activos en el equipo de Marcelo Gallardo, que además sufrió la baja de Sebastián Driussi, quien recién volvía de una larga lesión y debió ser reemplazado por Facundo Colidio. En la zaga, Lucas Martínez Quarta mostró seguridad para cortar las intenciones rivales.

Al encuentro le faltó continuidad cuando una intensa lluvia sorprendió a Córdoba en apenas diez minutos; el partido quedó demorado y cuando cesó un poco la lluvia y los rayos, personal del estadio trabajó sobre el campo para retirar el agua y dejar el césped en condiciones, y así permitir que los futbolistas volvieran a jugar.

Con el ingreso de Miguel Ángel Borja, River intentó acercarse más al área rival, pero fue en vano: el estado del terreno, que aunque en muy buenas condiciones fue imposible contener semejante cantidad de agua, complicó a ambos equipos y el balón no corrió con normalidad. Aun así, Independiente Rivadavia pareció sacar ventaja al aprovechar errores del “Millonario” y las dificultades del Mario Alberto Kempes.

Cuando parecía que el “Lepra mendocina” se le venía encima a River, el equipo de Gallardo logró mayor control del juego, aunque con imprecisiones que generaron contras peligrosas, despejadas por Leonard Costa. El rendimiento errático de River despertó a su hinchada en las tribunas, que coreó “Movete, River, movete” para intentar empujar al equipo a romper el cero y evitar los penales.

No ocurrió y el pase a la final se resolvió desde los doce pasos. Cuando parecía que Independiente Rivadavia buscaba deliberadamente esa definición, la suerte terminó favoreciendo a la “Lepra mendocina”. Fue Sebastian Villa, el colombiano erigido en figura, el encargado de ejecutar el último tiro desde los 12 pasos y sentenciar el resultado y el pase a la final de los mendocinos.

Fuente: NA

